«Арсенал» Венгера, «Юнайтед» Фергюсона, «Челси» Конте и другие самые длинные победные серии в АПЛ

Кто: «Арсенал»

Когда: февраль-август 2002

Сколько: 14 побед подряд

Самая длинная победная серия в истории Премьер-лиги случилась на стыке сезонов 2001/02 и 2002/03. «Арсенал» Арсена Венгера закончил свой чемпионский сезон 13 победами подряд, а затем выиграл еще один матч уже в новом розыгрыше. Совсем скоро эта команда пройдет все 38 игр одного чемпионата без поражений, так что удивляться тогдашним успехам «канониров» совершенно нечего. Эта серия – рекорд не только для Премьер-лиги, но и для всего английского футбола вообще. Повторить ее смогли только «Манчестер Юнайтед» (1904/05), «Бристоль Сити» (1905/06) и «Престон Норт Энд» (1950/51), но все они на тот момент выступали во Втором дивизионе.

Кто: «Манчестер Юнайтед»

Когда: март-август 2000

Сколько: 12 побед подряд

В начале века двумя сильнейшими командами в Англии были «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», так что второй рекорд по части победных серий принадлежит как раз сэру Алексу Фергюсону. Концовка сезона 1999/00 стала для «дьяволов» ударной: они выиграли 11 матчей подряд и легко взяли чемпионский титул, нарастив к последнему туру сумасшедший 18-очковый отрыв от «Арсенала». Затем последовала августовская победа над «Ньюкаслом» (2:0), однако уже в следующем туре «Юнайтед» впервые за 6 месяцев потерял очки, сыграв вничью с «Ипсвичем».

Кто: «Челси»

Когда: апрель-сентябрь 2009

Сколько: 11 побед подряд

Свой первый приход на «Стэмфорд Бридж» Гус Хиддинк закончил выигрышем Кубка Англии и 5 победами на финише чемпионата: синие взяли верх над «Вест Хэмом», «Фулхэмом», «Арсеналом», «Блэкберном» и «Сандерлендом». Сменивший летом Хиддинка Карло Анчелотти присовокупил к этой серии еще 6 побед на старте нового сезона, однако затем «синие» внезапно проиграли «Уигану». Впрочем, «Челси» как следует отомстил команде Роберто Мартинеса, когда в своем золотом матче отгрузил в ворота «латикс» 8 безответных мячей.

Кто: «Манчестер Юнайтед»

Когда: декабрь 2008-март 2009

Сколько: 11 побед подряд

Еще одна серия из 11 матчей принадлежит «Манчестер Юнайтед» (второе попадание в рейтинг!) В том сезоне сэр Алекс Фергюсон бился за чемпионство не с «Арсеналом», а с «Ливерпулем» Рафаэля Бенитеса. В период с декабря по март «дьяволы» выиграли 11 матчей подряд, сделав весомую заявку на титул. Победную поступь «Юнайтед» прервал сам же «Ливерпуль»: в знаменитом очном поединке команда Бенитеса катком прошлась по Криштиану и компании – 1:4 на «Олд Траффорд». Это, впрочем, не помешало Фергюсону взять в итоге третье подряд чемпионство (и свой 11-й титул вообще).

Кто: «Ливерпуль»

Когда: февраль-апрель 2014

Сколько: 11 побед подряд

Три года назад «Ливерпуль» Брендана Роджерса, вдохновленный Луисом Суаресом, на всех парах несся к чемпионству. В период с февраля по апрель красные набрали 33 очка в 11 играх, уничтожая всех, кто попадался им под руку, и забив общим числом 38 голов. Затем последовал матч, который болельщики «Ливерпуля» запомнят навсегда: Стивен Джеррард поскользнулся, Демба Ба убежал в прорыв, и хозяева «Энфилда» проиграли Жозе Моуринью (0:2). От этого ужаса команда Роджерса не оправилась вплоть до следующего тура, где умудрилась растерять преимущество в три мяча над «Кристал Пэлас». Чемпионский титул уплыл в руки к Мануэлю Пеллегрини.

Кто: «Манчестер Сити»

Когда: апрель-сентябрь 2015

Сколько: 11 побед подряд

Именно «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини принадлежит еще одна 11-матчевая победная серия. На стыке сезонов 2014/15 и 2015/16 «горожане» выиграли 6 и 5 матчей соответственно, однако ни одна из этих кампаний не окончилась для них успехом: в первом случае чемпионом стал «Челси», во втором – «Лестер».

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У «Челси» сейчас есть 10 побед, и три очка в следующем матче (против «Кристал Пэлас») позволят коллективу Конте повторить собственное достижение семилетней давности. Давайте посмотрим на календарь синих после «Сэлхерст Парка»: «Борнмут» (дома), «Сток» (дома), «Тоттенхэм» (на выезде), «Лестер» (на выезде). Вполне возможно, что к поединку против «шпор» «Челси» подойдет с 13 победами в активе, но, чтобы повторить рекорд «Арсенала», команде Конте нужно будет обыграть «Тоттенхэм» на «Уайт Харт Лейн». Это задача не из легких, тем более, у Покеттино имеется зуб на «Челси» после того, как синие украли у него иллюзию борьбы за титул в прошлом сезоне (вспоминаем майские 2:2 на «Стэмфорд Бридж»). А чтобы установить новый рекорд, к победе над «Тоттенхэмом» необходимо будет присовокупить успех на «Кинг Пауэр Стэдиум». Все логично: претендуешь на расхищение реликвий – будь готов обыграть чемпиона на выезде.

После легкого завтрака для чемпионов («Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Сток») календарь не готовит для «Челси» легких путей. Но, судя по недавнему матчу против «Манчестер Сити», они команде Конте и не нужны.

Станет ли «Эвертон» при Кумане круче «Ливерпуля»?