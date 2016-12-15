Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Арсенал» Венгера, «Юнайтед» Фергюсона, «Челси» Конте и другие самые длинные победные серии в АПЛ

«Арсенал» Венгера, «Юнайтед» Фергюсона, «Челси» Конте и другие самые длинные победные серии в АПЛ

Кто: «Арсенал»

Когда: февраль-август 2002

Сколько: 14 побед подряд

Самая длинная победная серия в истории Премьер-лиги случилась на стыке сезонов 2001/02 и 2002/03. «Арсенал» Арсена Венгера закончил свой чемпионский сезон 13 победами подряд, а затем выиграл еще один матч уже в новом розыгрыше. Совсем скоро эта команда пройдет все 38 игр одного чемпионата без поражений, так что удивляться тогдашним успехам «канониров» совершенно нечего. Эта серия – рекорд не только для Премьер-лиги, но и для всего английского футбола вообще. Повторить ее смогли только «Манчестер Юнайтед» (1904/05), «Бристоль Сити» (1905/06) и «Престон Норт Энд» (1950/51), но все они на тот момент выступали во Втором дивизионе.

Кто: «Манчестер Юнайтед»

Когда: март-август 2000

Сколько: 12 побед подряд

В начале века двумя сильнейшими командами в Англии были «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», так что второй рекорд по части победных серий принадлежит как раз сэру Алексу Фергюсону. Концовка сезона 1999/00 стала для «дьяволов» ударной: они выиграли 11 матчей подряд и легко взяли чемпионский титул, нарастив к последнему туру сумасшедший 18-очковый отрыв от «Арсенала». Затем последовала августовская победа над «Ньюкаслом» (2:0), однако уже в следующем туре «Юнайтед» впервые за 6 месяцев потерял очки, сыграв вничью с «Ипсвичем».

Кто: «Челси»

Когда: апрель-сентябрь 2009

Сколько: 11 побед подряд

Свой первый приход на «Стэмфорд Бридж» Гус Хиддинк закончил выигрышем Кубка Англии и 5 победами на финише чемпионата: синие взяли верх над «Вест Хэмом», «Фулхэмом», «Арсеналом», «Блэкберном» и «Сандерлендом». Сменивший летом Хиддинка Карло Анчелотти присовокупил к этой серии еще 6 побед на старте нового сезона, однако затем «синие» внезапно проиграли «Уигану». Впрочем, «Челси» как следует отомстил команде Роберто Мартинеса, когда в своем золотом матче отгрузил в ворота «латикс» 8 безответных мячей.

Кто: «Манчестер Юнайтед»

Когда: декабрь 2008-март 2009

Сколько: 11 побед подряд

Еще одна серия из 11 матчей принадлежит «Манчестер Юнайтед» (второе попадание в рейтинг!) В том сезоне сэр Алекс Фергюсон бился за чемпионство не с «Арсеналом», а с «Ливерпулем» Рафаэля Бенитеса. В период с декабря по март «дьяволы» выиграли 11 матчей подряд, сделав весомую заявку на титул. Победную поступь «Юнайтед» прервал сам же «Ливерпуль»: в знаменитом очном поединке команда Бенитеса катком прошлась по Криштиану и компании – 1:4 на «Олд Траффорд». Это, впрочем, не помешало Фергюсону взять в итоге третье подряд чемпионство (и свой 11-й титул вообще).

Кто: «Ливерпуль»

Когда: февраль-апрель 2014

Сколько: 11 побед подряд

Три года назад «Ливерпуль» Брендана Роджерса, вдохновленный Луисом Суаресом, на всех парах несся к чемпионству. В период с февраля по апрель красные набрали 33 очка в 11 играх, уничтожая всех, кто попадался им под руку, и забив общим числом 38 голов. Затем последовал матч, который болельщики «Ливерпуля» запомнят навсегда: Стивен Джеррард поскользнулся, Демба Ба убежал в прорыв, и хозяева «Энфилда» проиграли Жозе Моуринью (0:2). От этого ужаса команда Роджерса не оправилась вплоть до следующего тура, где умудрилась растерять преимущество в три мяча над «Кристал Пэлас». Чемпионский титул уплыл в руки к Мануэлю Пеллегрини.

Кто: «Манчестер Сити»

Когда: апрель-сентябрь 2015

Сколько: 11 побед подряд

Именно «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини принадлежит еще одна 11-матчевая победная серия. На стыке сезонов 2014/15 и 2015/16 «горожане» выиграли 6 и 5 матчей соответственно, однако ни одна из этих кампаний не окончилась для них успехом: в первом случае чемпионом стал «Челси», во втором – «Лестер».

***

У «Челси» сейчас есть 10 побед, и три очка в следующем матче (против «Кристал Пэлас») позволят коллективу Конте повторить собственное достижение семилетней давности. Давайте посмотрим на календарь синих после «Сэлхерст Парка»: «Борнмут» (дома), «Сток» (дома), «Тоттенхэм» (на выезде), «Лестер» (на выезде). Вполне возможно, что к поединку против «шпор» «Челси» подойдет с 13 победами в активе, но, чтобы повторить рекорд «Арсенала», команде Конте нужно будет обыграть «Тоттенхэм» на «Уайт Харт Лейн». Это задача не из легких, тем более, у Покеттино имеется зуб на «Челси» после того, как синие украли у него иллюзию борьбы за титул в прошлом сезоне (вспоминаем майские 2:2 на «Стэмфорд Бридж»). А чтобы установить новый рекорд, к победе над «Тоттенхэмом» необходимо будет присовокупить успех на «Кинг Пауэр Стэдиум». Все логично: претендуешь на расхищение реликвий – будь готов обыграть чемпиона на выезде.

После легкого завтрака для чемпионов («Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Сток») календарь не готовит для «Челси» легких путей. Но, судя по недавнему матчу против «Манчестер Сити», они команде Конте и не нужны.

Станет ли «Эвертон» при Кумане круче «Ливерпуля»?

Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Хиддинк Гус Венгер Арсен Фергюсон Алекс Пеллегрини Мануэль Анчелотти Карло Роджерс Брендан Конте Антонио
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
egordonbass
1481799519
будет 15 минимум побед
Ответить
nikita08
1481805134
не дойдут.
Ответить
Buyan86
1481833663
У Челси все получится!
Ответить
vick-north-west
1481883158
14 побед подряд - заколдованное число для английского футбола, как и три чемпионских титула подряд - больше не получается.
Ответить
vick-north-west
1481883513
То ли дело в Германии - 19 побед Баварии в сезоне 2013/14. Или в Италии - 17 побед Интера в сезоне 2006/07. Про Испанию данных почему-то нет.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+