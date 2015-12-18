«Челси» уволил Жозе Моуринью. Кто придет на смену?

Лондонский "Челси" принял решение уволить Жозе Моуринью с поста главного тренера клуба. Но на вакантное место уже претендуют сразу несколько известных личностей.

Уровень всеобщего раздражения в адрес Жозе Моуринью достиг своего предела после поражения "Лестеру". "Челси" опустился аж на 16-ю строчку в таблице чемпионата. От зоны вылета команду отделяет только одно очко.

"Челси" за этот сезон выиграл только 4 матча из 16-ти. Моуринью уже сам признался, что финишировать на четвертом месте было бы подарком судьбы. Но португалец также сказал, что чувствует некоторую измену со стороны игроков, которые как будто специально стараются его подвести. И теперь, когда Роман Абрамович все-таки решился нажать на метафорический курок, то, кто сможет заменить Жозе?

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Карло Анчелотти

Возвращение итальянца, вероятно, заставит болельщиков команды недовольно вскинуть брови, однако именно Анчелотти в нынешней ситуации является фаворитом на место тренера.

"Челси" под руководством Анчелотти сделал "золотой дубль", выиграв Премьер-лигу и Кубок Англии в 2009, но не получил ни одного трофея в следующем сезоне, после чего Анчелотти был уволен.

После неудач с мадридским "Реалом" итальянец временно отошел от футбола и сейчас восстанавливается от операции на спине. 56-летний специалист был главным претендентом на тренерское место в "Ливерпуле", пока эту позицию не занял Юрген Клопп.

Анчелотти говорил, что собирается вернуться к тренерской карьере в следующем сезоне, однако, возможно, ему предстоит это сделать раньше.

Фабио Капелло

Бывший тренер сборной Англии недавно сказал в интервью, что был бы не против возглавить "Челси". Капелло сейчас как раз без работы – в июле он ушел с поста главного тренера сборной России.

Учитывая то, как он ушел из сборной Англии, фанаты "Челси" вряд ли обрадуются такому выбору Романа Абрамовича, если он все-таки будет.

Капелло не тренировал клуб такого уровня с 2007 года, когда стоял у руля мадридского "Реала". Правда, в прошлом итальянца были такие гранды, как "Милан", "Рома" и, собственно, "Реал", что уже говорит о многом. Хотя российские болельщики могут сказать о нем еще больше…

Диего Симеоне

Наставник мадридского "Атлетико" будет одним из фаворитов на звание главного тренера "Челси", если вдруг решится на новый опыт спустя четыре с половиной года, проведенных на "Висенте Кальдерон".

"Атлетико" под руководством Симеоне выиграл чемпионат Испании в 2014 году, разрушив дуополию "Реала" и "Барселоны". Он в том же сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, и только удар головой Серхио Рамоса не позволил команде Симеоне выиграть заветный трофей.

В прошлом сезоне "Атлетико" не завоевал никаких титулов, но команда показывает стабильно хороший футбол как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов (в прошлом году "Атлетико" дошел до стадии четвертьфинала).

Однако, при всем уважении к "Атлетико", Симеоне должна быть интересна возможность потренировать один из лучших европейских клубов. Симеоне придерживается серьезного стиля без сумасшедших решений, что наверняка понравится фанатам на "Стэмфорд Бридж".

Пеп Гвардиола

Гвардиолу, кажется, отправляют во все именитые клубы, которые остались без тренера. На него засматривались и "Манчестер Юнайтед", и "Арсенал", и "Манчестер Сити", так почему же "Челси" не приглядеться к испанскому специалисту?

Гвардиола показал свои способности в двух высококлассных лигах – в Испании и Германии, осталось только показать себя в АПЛ. Почему бы, собственно, и нет? Или же Пеп пока не наигрался в "Баварии"?

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Брендан Роджерс

Роджерс, кстати, уже работал в академии "Челси" несколько лет, пока в 2008 году не ушел в "Уотфорд".

В октябре нынешнего года ирландец был уволен из "Ливерпуля", спустя три года, проведенных во главе мерсисайдцев. Вряд ли ему так скоро вновь предложат возглавить большой клуб, но тем не менее.

Ему не удалось вернуть "Ливерпуль" в топ английских команд, но на этом пути было несколько важных моментов. В сезоне 2013-2014 "Ливерпулю" под руководством Роджерса немного не хватило до чемпионского титула АПЛ, что для "красных" и так стало большим скачком вперед.

Все же думается, что Роджерс ненадолго отошел от тренерской карьеры. И, тем не менее, для всех будет большим сюрпризом, если он возглавит "Челси".

Гус Хиддинк

И вновь бывший тренер "Челси" имеет возможность вернуться на "Стэмфорд Бридж". Хиддинк руководил командой в 2009 году небольшой промежуток времени, но он вполне может также на время подменить Моуринью, пока Абрамович выбирает тренера поинтереснее.

Хиддинк уже прокомментировал сложившуюся ситуацию в "Челси": "Футбол топ-уровня всегда привлекал меня. Мне приходили разные предложения, но пока не было ни одного, которое бы меня сильно зацепило. Поживем – увидим. Думаю, надо немного подождать".

Последним место работы Гуса Ивановича была сборная Голландии, которая не смогла пробиться на Евро-2016.

Антонио Конте

Другой тренер, который вполне мог бы возглавить "синих" - это экс-алленаторе "Ювентуса" Антонио Конте. Gazzetta dello Sport месяцем ранее писала, что "Челси" был заинтересован в услугах итальянского тренера.

Конте заявил о себе, когда привел "Бари" к победе в серии Б в 2009 году и сделал то же самое с "Сиеной" двумя годами позже. 46-летний тренер возглавил "Ювентус" в 2011 году и привел команду к успеху в Серии А, а в 2014 – возглавил сборную Италии.

Его опыт – игровой и тренерский – будет очень полезен в Англии, если решится, что именно этот специалист сменит Моуринью.

Джон Терри

Ничоси! Но если "открыть" Джона Терри и посмотреть на него изнутри – вы увидите чистейший синий цвет "Челси", проливающийся по каждой клеточке его тела.

Капитан, лидер, легенда – именно он сможет объединить как игроков, так и болельщиков "Челси", если возглавит его.

"Синие" уже привлекали своих игроков к тренерской работе – Рууд Гуллит и Джанлука Виалли – оба побывали в роли тренера своей команды. И учитывая ограниченную игровую практику Терри сейчас, не самое ли время заняться тренерской карьерой?

Отсутствие опыта, конечно, один из важных факторов, который может сыграть против Терри. Но вдруг Абрамович решится отдать ключи от тренерского офиса абсолютному новичку?

Update!

Хуанде Рамос

Последний претендент - бывший тренер "Тоттенхэма" Хуанде Рамос.

СМИ предполагают, что испанец может стать временным тренером, который будет брошен в команду как "пожаротушитель" - почти так же, как когда-то Рафа Бенитес после отставки Роберто ди Маттео.

Его репутация строгого тренера была бы лучшим лекарством для команды, которая, как заявлял Моуринью, предала его.

Семь причин, почему нельзя увольнять Моуринью из "Челси"

По материалам mirror.co.uk

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