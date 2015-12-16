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    • Моуринью может быть уволен на этой неделе, возможный преемник – Рамос

    Моуринью может быть уволен на этой неделе, возможный преемник – Рамос

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью может быть уволен со своего поста на этой неделе.

    Сегодня состоится совещание руководства клуба с его владельцем Романом Абрамовичем. На этой встрече, как сообщается, будет обсуждаться вопрос о том, отправить ли Моуринью в отставку немедленно или позволить ему провести матч 17-го тура АПЛ против «Сандерленда». Эта игра состоится в субботу 19-го декабря.

    В качестве возможного преемника, который возглавит клуб до конца сезона, называют испанского специалиста Хуанде Рамоса.

    Источник: The Times

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    16.12.2015 19:00
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    Комментарии (3)
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    fakel-vrn
    1450291306
    зачем его увольнять..хотелось бы до конца досмотреть чем закончится этот сезон для челси)))...всеравно никакой тренер не поправит положение челси..а так ...моуриньо может еще чтото сделать..например вылететь из апл)
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    nemolod
    1450298466
    Игроки просто устали от этого тренеришки,они перестали в него верить! Поэтому его просто необходимо заменить!
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    ologreds
    1694996582
    numo452138
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