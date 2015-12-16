Моуринью может быть уволен на этой неделе, возможный преемник – Рамос

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью может быть уволен со своего поста на этой неделе.

Сегодня состоится совещание руководства клуба с его владельцем Романом Абрамовичем. На этой встрече, как сообщается, будет обсуждаться вопрос о том, отправить ли Моуринью в отставку немедленно или позволить ему провести матч 17-го тура АПЛ против «Сандерленда». Эта игра состоится в субботу 19-го декабря.

В качестве возможного преемника, который возглавит клуб до конца сезона, называют испанского специалиста Хуанде Рамоса.