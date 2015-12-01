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    • Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»


    0
    Голосов: 0
    01.12.2015 14:10
    Тренер «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из «Ромы» Руди Гарсии. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.

    Тренер "Валенсии" Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из "Ромы" Руди Гарсии. "Бомбардир" предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.

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    Перед вами список тренеров, над которыми по разным причинам нависла угроза отставки. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми специалистами, которых вы больше не хотите видеть на своих постах. Стрелочка "вниз" обозначает ваше несогласие с тем, что этого тренера необходимо уволить. Количество голосов неограниченно!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: zimbio.com, t-online.de, scmp.com, rtl.fr, sport.fr
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 16 декабря 2015, 22:08

      Аленичева надо оставить-сним "Спартак" не конкурент ЦСКА.Оставляем

      0
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      Рейтинг: +9

      Kakayaraznica 6 декабря 2015, 07:29

      Жозе Моуринью, Жозе Моуринью, Жозе Моуринью... в унисон кричалке фанатов Челси, уволить к чертям собачьим

      0
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      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman 3 декабря 2015, 04:25

      Карпина , Моуриньо , Макларена и Пиоли

      1
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      Рейтинг: +16

      Ни туп 2 декабря 2015, 10:17

      всех!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 декабря 2015, 00:19

      Бенитес пусть продлжает, у него хорошо получается...)

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 декабря 2015, 00:17

      Боаша в терек

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 1 декабря 2015, 16:49

      Интересно, а тренеры этого списка (кроме Карпина) знают о существовании армавирского Торпедо?

      2
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      Рейтинг: +62

      Frozzen 1 декабря 2015, 16:09

      Бенитеса в первую очередь,а Карпушу на место Боаша

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 1 декабря 2015, 15:51

      А я за то, чтоб всем дать поработать.

      1
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      Рейтинг: +13

      UFA&Salawat_Ylaev 1 декабря 2015, 14:33

      Валерия Карпина надо уволить ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > UFA&Salawat_Ylaev 1 декабря 2015, 14:51

      сейчас дополню рейтинг вашим вариантом)

      0
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