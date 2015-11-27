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    • Худший футболист Европы. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Худший футболист Европы. Рейтинг читателей «Бомбардира»


    0
    Голосов: 0
    27.11.2015 18:40
    Месси и Роналду снова делят «Золотой мяч», а мы выбираем футболиста, который запомнился в этом году с плохой стороны. Проще говоря, разучился играть!

    Месси и Роналду снова делят "Золотой мяч", а мы выбираем футболиста, который запомнился в этом году с плохой стороны. Проще говоря, разучился играть!

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    Внимание! Если вы считаете, что здесь кого-то не хватает, пишите в комментариях игрока и причины, по которым он должен оказаться в нашем рейтинге. Мы обязательно его внесем в список претендентов.

     
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Benditofutbol, The Guardian, The Mirror
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии (31)
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    алекс88
    1448662039
    Зачем далеко ходить,павлюк и Аршавин
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    anri1703
    1448679612
    я понимаю тут бы одни напы были а при чем тут Луис и голы он защитник бомбардир как всегда на высоте
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    waspic 6
    1448692253
    soccer лучше был. бомбардир херня полная
    Ответить
    BOOMBASTIKSPB
    1448705359
    Денисова в топ!
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    Katl
    1448705780
    Вот бред опубликовали, и так ясно что Балотелли худший
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    ЖОРРО
    1448710616
    Для объективности не хватает кандидатов из России....
    Ответить
    somn
    1448718522
    А где-же россияне? Погребняк, например. Или мы уже не Европа?
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    каа
    1448732324
    НИЧЕГО СЕБЕ ХУДШИЕ?!... КАЖДЫЙ ИЗ НИХ БЫЛ БЫЛ БЫ УКРАШЕНИЕМ РФПЛ
    Ответить
    TS74
    1454612854
    на счет Бало не согласен он инрает хорошо просто не забивает думаю если он выйден на поле несколько игр в основе и забьет то он начнет забивать на счет других не знаю просто больше всего смотрю матчи Милана
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    GoChelsea
    1458674917
    Да... По моему сайт закрывать надо... Это че 1 апрельская шутка или такую статью кто-то серьёзно воспринимает?
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