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    • Роналду или Месси: кто станет обладателем «Золотого мяча»? Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Роналду или Месси: кто станет обладателем «Золотого мяча»? Рейтинг читателей «Бомбардира»


    0
    Голосов: 0
    17.11.2015 10:10
    Стали известны 23 претендента на «Золотой мяч». «Бомбардир» предлагает читателям проголосовать за достойного кандидата, но сделать это немного необычным образом.
    <p><em>Стали известны 23 претендента на «Золотой мяч». «Бомбардир» предлагает читателям проголосовать за достойного кандидата, но сделать это немного необычным образом. </em></p> <p><a href="https:///articles/447900" target="_blank"><strong>Самый красивый гол года. Выбор читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/445527" target="_blank"><strong>Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p>ФИФА огласила список претендентов на «Золотой мяч». За награду поведут борьбу 23 кандидата, из которых в финал выйдут только трое. Удивительно, но в их числе оказались сразу шесть игроков из «Барселоны». Команду Луиса Энрике представит атакующее трио Месси-Суарес-Неймар, полузащитники Ракитич и Иньеста, а также игрок обороны Хавьер Маскерано. По пять футболистов делегировали «Реал» (Кроос, Родригес, Бэйл, Бензема, Роналду)  и «Бавария» (Видаль, Левандовски, Мюллер, Роббен, Нойер). Остальные претенденты – это Де Брюйне, Туре, Агуэро, Ибрагимович, Погба, Санчес и Азар. Борьба будет жаркой!</p> <p><strong>Мы предлагаем вам тоже сделать свой выбор в этом голосовании. Всем ясно, что в финальной тройке окажутся Месси и Роналду. Среди остальных же сложно предугадать итогового номинанта, поэтому мы объединили их под общим названием «кто-то другой». Ставьте стрелочку вверх рядом с достойным кандидатом, а остальных претендентов награждайте минусами. Количество голосов неограниченно.</strong></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-16-2015-5-44-45-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии (24)
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    Eshon
    1447820879
    Роналду! Без вариантов
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    SERG63
    1447823745
    Роналду
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    gayane-1964
    1447838132
    Messi
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    Rex04
    1447840601
    только не Роналдо,он кроме пенальти ничего не умеет ...
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    Madridist05
    1447866084
    Если честно у Лео сезон получился лучше только в каманднам плане , он выиграл 4 кубка сделал требл но вроди бы ЗМ дают за индивидуальные награды в этом плане Рон был лучше
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    Dammit
    1447887149
    Месси,конечно,выиграл всё,но это и неважно,ибо награда индивидуальная. Но,так как Месси провёл год на просто чудесном уровне,то тут без вариантов-ЗМ уйдёт к Месси. И это будет справедливо
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    PNZ1985
    1447940321
    кто выиграл ЛЧ, чемпионат? кто был в финале Кубка Америки? МЕССИ даешь 5 мяч!
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    MrVanes-Zenit
    1447943629
    Суарес должен быть в тройке
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    Associazione Calcio Milan
    1448062945
    За командные достижения ЗМ не дают, если давать, то Неймару или Суаресу! А если за индивидуальные, то Криштиану и Золотую Бутсу выиграл и в Лч забил больше и в этой Лч забивает и в Ла Лиге больше Лионеля забивает!! Но лично я бы вручил ЗМ кому угодно, лишь бы не Месси и не Роналду Есть куча игроков заслуживших ЗМ - это Левандовски, Буффон, Неймар, Суарес, Де Хеа, Артуро Видаль, Погба и тд
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    SergeyGolubev
    1448199685
    Из них ЗМ заслуживает Месси. Роналду в этом сезоне не очень хорошо играет, нет тех блестящих выступлений, какие он демонстрировал года два-три назад. Я, конечно, положительно отношусь к Криштиану, но разочаровывает он последнее время. А вот Месси - молодец : не сбавляет обороты и показывает с каждым сезоном всё лучший и лучший футбол. А если выбирать потенциально обладателя ЗМ из общего списка футболистов, демонстрирующих хорошую игру, то своё предпочтение отдам Неймару. На мой взгляд, он "тащил" Барселону в отсутствие Месси. А рядом с Неймаром в моём списке расположиться могут Суарес, Левандовски, Обамеянг, Мюллер, Нойер, Месси, Халк и Де Хеа.
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