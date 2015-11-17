Роналду или Месси: кто станет обладателем «Золотого мяча»? Рейтинг читателей «Бомбардира»

Стали известны 23 претендента на «Золотой мяч». «Бомбардир» предлагает читателям проголосовать за достойного кандидата, но сделать это немного необычным образом.

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ФИФА огласила список претендентов на «Золотой мяч». За награду поведут борьбу 23 кандидата, из которых в финал выйдут только трое. Удивительно, но в их числе оказались сразу шесть игроков из «Барселоны». Команду Луиса Энрике представит атакующее трио Месси-Суарес-Неймар, полузащитники Ракитич и Иньеста, а также игрок обороны Хавьер Маскерано. По пять футболистов делегировали «Реал» (Кроос, Родригес, Бэйл, Бензема, Роналду) и «Бавария» (Видаль, Левандовски, Мюллер, Роббен, Нойер). Остальные претенденты – это Де Брюйне, Туре, Агуэро, Ибрагимович, Погба, Санчес и Азар. Борьба будет жаркой!

Мы предлагаем вам тоже сделать свой выбор в этом голосовании. Всем ясно, что в финальной тройке окажутся Месси и Роналду. Среди остальных же сложно предугадать итогового номинанта, поэтому мы объединили их под общим названием «кто-то другой». Ставьте стрелочку вверх рядом с достойным кандидатом, а остальных претендентов награждайте минусами. Количество голосов неограниченно.