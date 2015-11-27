Худший футболист Европы. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Месси и Роналду снова делят "Золотой мяч", а мы выбираем футболиста, который запомнился в этом году с плохой стороны. Проще говоря, разучился играть!

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Роналду или Месси: кто станет обладателем "Золотого мяча"? Рейтинг читателей "Бомбардира"

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