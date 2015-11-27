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Худший футболист Европы. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Месси и Роналду снова делят "Золотой мяч", а мы выбираем футболиста, который запомнился в этом году с плохой стороны. Проще говоря, разучился играть!

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Роналду или Месси: кто станет обладателем "Золотого мяча"? Рейтинг читателей "Бомбардира"

Внимание! Если вы считаете, что здесь кого-то не хватает, пишите в комментариях игрока и причины, по которым он должен оказаться в нашем рейтинге. Мы обязательно его внесем в список претендентов.

 

Англия. Премьер-лига Рейтинг Манчестер Сити Милан Челси Севилья Луис Давид Балотелли Марио Манджукич Марио Суботич Невен Рейес Хосе Антонио Азар Эден Коста Диего Мангала Эльяким Фалькао Радамель Гетце Марио Хонда Кейсуке Чамберс Калум
Комментарии (31)
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Kollljan
1448640158
Акинфеев. Одна (на днях игра) - два гола.
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Вомбат
1448640657
В этой поборке якобы "разучившихся играть" только Хонда и Фалькао без вопросов. Азар, Балотелли и Манджукич играют получше многих партнеров по команде. Рейес и Гетце никогда не играли лучше чем сейчас, просто сейчас составы посильнее, и они не всегда проходят. Чемберс, Мангала и Суботич вообще никогда не играли хорошо (особенно последний), и сейчас выглядят точно также как раньше - подающими надежды. Статья выдает очень низкий уровень компетентности автора.
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YurkeSpartak
1448643202
Добавьте пожалуйста Акинфеева
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Woodbreak
1448644061
Акинфеева надо, днарь а не воротчик
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Den_161
1448649702
В первых рядах надо поставить Погребняка, Аршавина, Денисова, Торбинского и прочих отечественных "профессионалов"
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алекс88
1448662039
Зачем далеко ходить,павлюк и Аршавин
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anri1703
1448679612
я понимаю тут бы одни напы были а при чем тут Луис и голы он защитник бомбардир как всегда на высоте
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BOOMBASTIKSPB
1448705359
Денисова в топ!
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ЖОРРО
1448710616
Для объективности не хватает кандидатов из России....
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каа
1448732324
НИЧЕГО СЕБЕ ХУДШИЕ?!... КАЖДЫЙ ИЗ НИХ БЫЛ БЫЛ БЫ УКРАШЕНИЕМ РФПЛ
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