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    Лучший голкипер мира. Рейтинг читателей «Бомбардира»


    0
    Голосов: 0
    04.11.2015 10:10
    Акинфеев снова пропустил в Лиге чемпионов, но все равно остается в топе. Де Хеа выручил «Манчестер Юнайтед» в самый нужный момент. Давайте прибавим к ним еще восемь голкиперов и выберем лучшего вратаря мира.

    Акинфеев снова пропустил в Лиге чемпионов, но все равно остается в топе. Де Хеа выручил "Манчестер Юнайтед" в самый нужный момент и принес победу команде. Давайте прибавим к ним еще восемь голкиперов и выберем лучшего вратаря мира.

    Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей "Бомбардира"

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    Перед вами список из десяти голкиперов. Мы предлагаем вам выбрать лучшего из них. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми, кто нравятся вам больше остальных. Если же по каким-то причинам вратаря вы не любите, то специально для этого придуманы "минусы" (стрелочка "вниз"). Количество голосов неограниченно!

     
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, zimbio.com, РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии (40)
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    Рулон Обоев
    1446710245
    Где Овчинников с Филимоновым?!
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    hellkid
    1446717495
    Однозначно Навас. На данный момент.
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    Madridist05
    1446740353
    Касильяс 5й серьёзно ? он 5 раз подряд становился лучшим в мире голкипером и вы счетаете что Буфон 1й для справки (Касильяс является единственным в истории футболистом, побеждавшим в национальном чемпионате, национальном кубке, Суперкубке страны, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Межконтинентальном Кубке, клубном чемпионате мира, а также на чемпионатах мира и Европы на уровне сборных)
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    МасСуд
    1446790476
    при всем уважении к буффону, икер всяко не пятый и не второй.... но все должно быть справедливо - буффон тоже великий кипер
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    SD-Podonok
    1446810835
    Касильяс! Второй Нойер.
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    Dammit
    1446903591
    Буффон,однозначно лучший. Пример отличного вратаря и человека.
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    starche
    1447085790
    Что тут делает акинфей!?
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    CSKA №1
    1448437871
    Акинфеев-лучший голкипер современности!!!
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    BotulisM
    1449731883
    А где Льорис?
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    Gukoyan755
    1450284072
    По большому счету справедливо
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