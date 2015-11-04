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Лучший голкипер мира. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Акинфеев снова пропустил в Лиге чемпионов, но все равно остается в топе. Де Хеа выручил "Манчестер Юнайтед" в самый нужный момент и принес победу команде. Давайте прибавим к ним еще восемь голкиперов и выберем лучшего вратаря мира.

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Перед вами список из десяти голкиперов. Мы предлагаем вам выбрать лучшего из них. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми, кто нравятся вам больше остальных. Если же по каким-то причинам вратаря вы не любите, то специально для этого придуманы "минусы" (стрелочка "вниз"). Количество голосов неограниченно!

 

Лига чемпионов Рейтинг ЦСКА Манчестер Юнайтед Реал Бавария Акинфеев Игорь Касильяс Икер Нойер Мануэль Чех Петр Буффон Джанлуиджи Ханданович Самир Де Хеа Давид Браво Клаудио Куртуа Тибо Навас Кейлор
Комментарии (40)
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maxon1256
1446624162
вот если бы потащил вчера Акинфеев от Руни, был бы на верху списка))
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Hotspur55
1446624953
смысл стрелочки вниз и возможности голосовать за всех?сделайте так,как в том же контакте,что можно голосовать только за одного вратаря,ну,может,максиму за 3.а так результаты неверные
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Juventini_24
1446625076
Буффон! Столько лет, на таком уровне. Для меня всегда будет номером 1.
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Marchen
1446627778
ДеХеа просто невероятен!
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Gwynbleidd
1446631517
Если бы не ДеХеа ЦСКА бы в матчах с МЮ минимум 4 очка набрал... Но нет.
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Нох4о95
1446638891
Буффон конечно лучший!!!
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azar800
1446642858
Буффон вне конкуренции, одно непонятно, что в этом списке делает Акинфеев
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CSKA №1
1446648680
Акинфеев лучший!!!
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leoinesta
1446664035
зачем везде пихаете своих не в чем не годную футболистов. Акинфеев даже в ТОП-20 ку не тянет.
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Рулон Обоев
1446710245
Где Овчинников с Филимоновым?!
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