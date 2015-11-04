Лучший голкипер мира. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Акинфеев снова пропустил в Лиге чемпионов, но все равно остается в топе. Де Хеа выручил "Манчестер Юнайтед" в самый нужный момент и принес победу команде. Давайте прибавим к ним еще восемь голкиперов и выберем лучшего вратаря мира.

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Перед вами список из десяти голкиперов. Мы предлагаем вам выбрать лучшего из них. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми, кто нравятся вам больше остальных. Если же по каким-то причинам вратаря вы не любите, то специально для этого придуманы "минусы" (стрелочка "вниз"). Количество голосов неограниченно!