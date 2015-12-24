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22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
1
21:35
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Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
7
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
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22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
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21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
1
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
5
20:49
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20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
20:00
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19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
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19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
1
19:39
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
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18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
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Юбер Фурнье
Тренер
Имя
Юбер
Фамилия
Фурнье
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 сентября 1967
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Франция. Кубок 2014/2015
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Франция. Лига 1 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Франция. Кубок 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Франция. Кубок 2012/2013
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Лион
5
1
4
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
29.09.2015
Лион
0 : 1
Валенсия
20.10.2015
Зенит
3 : 1
Лион
04.11.2015
Лион
0 : 2
Зенит
24.11.2015
Лион
1 : 2
Гент
09.12.2015
Валенсия
0 : 2
Лион
24 декабря 2015
20:06
Женезио назначен главным тренером «Лиона»
20 декабря 2015
15:22
Фурнье в «Лионе» сменит Сонни Андерсон
24 ноября 2015
10:17
Фурнье: «Мы опасаемся «Гент»
5 ноября 2015
08:33
Фурнье: «Хорошо бы просто добыть хоть одну победу»
4 ноября 2015
15:51
Фурнье: «Зенит» - команда с игроками мирового класса»
5
21 октября 2015
06:08
Фурнье: «Теперь наша задача - избежать разочарования»
1
19 октября 2015
18:43
Фурнье: «Будем останавливать Халка всей командой»
2
15:57
Фурнье: «Против «Зенита» должны сыграть раскрепощенно»
1
01.12.2015 14:10
Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Тренер «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из «Ромы» Руди Гарсии. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.
11
04.11.2015 18:20
11 вещей, которые необходимо знать о матче «Лион» - «Зенит»
Сегодня вечером «Лион» примет у себя дома петербуржский «Зенит» в решающем матче группы Н. «Бомбардир» рассказывает обо всем, что необходимо знать о предстоящем матче.
1
20.10.2015 16:00
«Лион»: тактика, сильные и слабые стороны
В первых двух турах Лиги чемпионов «Лион» сумел заработать лишь одно очко, поэтому вояж в Петербург станет для французов принципиально важным. «Бомбардир» рассказывает о сильных и слабых сторонах очередного соперника петербуржского «Зенита».
4
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