Фурнье: «Мы опасаемся «Гент»

Главный тренер «Лиона« Юбер Фурнье признался, что опасается следующего соперника по Лиге чемпионов – бельгийский «Гент».

«При таком раскладе мы должны были уже давно вылететь из турнира, но в группе Н весьма необычная ситуация – мы продолжаем борьбу несмотря на одно набранное очко. Наша судьба не только в наших руках, но все равно мы должны с честью провести свой последний матч на «Жерлане».

Мы провели здесь много замечательных матчей, и надеюсь, не ударим в грязь лицом. Признаюсь, мы опасаемся «Гент». Бельгийцы здорово сыграли в нашем первом матче, дав понять, что без должного уровня концентрации, заряженности на борьбу и хорошо слаженных действий мы не сможем добиваться положительных результатов.

Первый матч всегда важен. Победа в нем позволила бы нам с оптимизмом смотреть в будущее, но мы проиграли», – считает Фурнье.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Гент» состоится во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.