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    Юбер Фурнье - статистика

    Тренер
    Имя Юбер
    Фамилия Фурнье
    Гражданство Франция
    Дата рождения 3 сентября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лион 5 1 4 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.09.2015 Лион 0 : 1 Валенсия
    20.10.2015 Зенит 3 : 1 Лион
    04.11.2015 Лион 0 : 2 Зенит
    24.11.2015 Лион 1 : 2 Гент
    09.12.2015 Валенсия 0 : 2 Лион
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