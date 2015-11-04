Фурнье: «Зенит» – команда с игроками мирового класса»

Главный тренер «Лиона« Юбер Фурнье признал, что матч против «Зенита» может стать последним шансом для его команды зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы должны быть оптимистами и сыграть с «организованным сумасшествием». Мы хотим показать, что достойны большего. Мы должны быть готовы на 100 процентов и сыграть так, чтобы в конце не жалеть ни о чем. Пройти в следующий раунд будет непросто.

Против «Зенита» мы должны провести по-настоящему сумасшедший матч. Это команда с игроками мирового класса. Мы под давлением и у нас больше нет права на ошибку.

Мы должны сыграть хорошо в нападении и не позволять «Зениту» контратаковать. Главное в этом матче – избежать ошибок, допущенных в предыдущих встречах. Надеюсь, мы сможем продемонстрировать гордость и амбициозность. Хотим показать, чтобы мы достойны выступления в Лиге чемпионов», – заявил Фурнье.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Зенит» состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени в Лионе на поле стадиона «Жерлан».