Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фурнье: «Теперь наша задача - избежать разочарования»

21 октября 2015, 06:08
1

Главный тренер «Лиона» Юбер Фурнье прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:3).

— Что скажете об этой игре?
— Сложно придумать более тяжелое начало для такой игры — на 3-й минуте на выезде получить гол. Это подпортило нам первую половину. Разница между уверенной и неуверенной командой, как вы понимаете, большая. Нам пришлось дожидаться второй половины, чтобы показать свое лицо. Мы смогли сравнять, но затем игрок действительно мирового класса показал, на что способен, проявив свое индивидуальное мастерство. Мы пропустили второй, но затем снова получили возможности, чтобы сравнять, однако пропустили еще раз после контратаки.
— Выход в 1/8 финала становится проблематичным?
— Да, действительно, теперь не все зависит от нас. Давайте посмотрим на вещи реально: в трех играх мы заработали только одно очко. И теперь наша задача — избежать разочарования, показать, на что мы действительно способны.
— Не выходит ли так, что вся работа в прошлом сезоне пошла насмарку?
— Да, мы провели тот сезон хорошо и попали в Лигу, но реальность такова, что нам не хватает уровня, чтобы пройти в плей-офф. И это факт. Даже если математически надежда есть, реальность позволяет нам рассчитывать только на третье место.

Источник: ФК «Зенит»
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Лион Фурнье Юбер
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BellatrixBlack
1445443198
иметь половину доморощенных игроков, провести отличный сезон 14/15, играть в ЛЧ, для пацанов это закалка и очень хорошая. надеюсь в этом сезоне покажут отличный результат, ну, или хотя бы выход в европу =) отсутствие фекира я думаю сильно влияет на игру в атаке, а игра в защите еще не сбалансирована из-за новичков
Ответить
Главные новости
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
6
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
3
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
5
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
3
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
2
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
3
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
8
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
10
Все новости
Все новости
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»
3 июня
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+