Фурнье: «Теперь наша задача - избежать разочарования»

Главный тренер «Лиона» Юбер Фурнье прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:3).

— Что скажете об этой игре?

— Сложно придумать более тяжелое начало для такой игры — на 3-й минуте на выезде получить гол. Это подпортило нам первую половину. Разница между уверенной и неуверенной командой, как вы понимаете, большая. Нам пришлось дожидаться второй половины, чтобы показать свое лицо. Мы смогли сравнять, но затем игрок действительно мирового класса показал, на что способен, проявив свое индивидуальное мастерство. Мы пропустили второй, но затем снова получили возможности, чтобы сравнять, однако пропустили еще раз после контратаки.

— Выход в 1/8 финала становится проблематичным?

— Да, действительно, теперь не все зависит от нас. Давайте посмотрим на вещи реально: в трех играх мы заработали только одно очко. И теперь наша задача — избежать разочарования, показать, на что мы действительно способны.

— Не выходит ли так, что вся работа в прошлом сезоне пошла насмарку?

— Да, мы провели тот сезон хорошо и попали в Лигу, но реальность такова, что нам не хватает уровня, чтобы пройти в плей-офф. И это факт. Даже если математически надежда есть, реальность позволяет нам рассчитывать только на третье место.