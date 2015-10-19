Фурнье: «Против «Зенита» должны сыграть раскрепощенно»

Главный тренер «Лиона» Юбер Фурнье считает, что ключ к успеху в матчи с «Зенитом» – раскрепощенность.

Свой минувший поединок против «Монако» в рамках французского чемпионата «Лион» закончил ничьей 1:1.

«Нашей игре не хватило энтузиазма. Мы были слишком разрозненны, хоть и контролировали игру. Второй тайм получился лучше, и было немало моментов. Пока мы забиваем с трудом.

Надеюсь, к матчу с «Зенитом» мы станем лучше. Надо быть раскрепощеннее – только так мы можем надеяться продолжить выступать в Лигу чемпионов», – приводит слова Фурнье официальный сайт Лиги 1.

Добавим, что на матч в Санкт-Петербург «Лион» отправился без целого ряда ключевых игроков. Так, из-за травм команде не помогут Анри Бедимо (бедро), Гейда Фофана (голеностоп), Набиль Фекир (колено), Клеман Гренье (бедро), Альдо Калюлю (голеностоп) и Милан Бишевац (бедро).

В строй команды вернулся Жереми Морель, который пропустил минувшую встречу своего клуба.