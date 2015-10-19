Фурнье: «Будем останавливать Халка всей командой»

Главный тренер «Лиона» Юбер Фурнье рассказал о том, как его подопечные будут противодействовать нападающему «Зенита» Халку.

«Что касается Халка, останавливать его будем всей командой. Что касается его силы, то надо опасаться его левой. Это мощный игрок, и он может изменить ход матча. Если его называют одним из лучшим игроков турнира, то это и значит, что Халка непросто сдержать. Тем не менее коллективными усилиями мы постараемся это сделать.



Долетели без приключений. Мы находимся в очень теплом и гостеприимном городе. Я не буду отвечать на ваш вопрос о распорядке дня, поскольку это конфиденциальная информация. Мы не должны опускать руки и выпускать второй состав. У «Зенита» уже есть шесть очков, и для них это обычная игра. Для нас это решающий матч, чтобы зацепиться за выход из группы», – рассказал Фурнье.