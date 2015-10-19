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    Фурнье: «Будем останавливать Халка всей командой»

    Главный тренер «Лиона» Юбер Фурнье рассказал о том, как его подопечные будут противодействовать нападающему «Зенита» Халку.

    «Что касается Халка, останавливать его будем всей командой. Что касается его силы, то надо опасаться его левой. Это мощный игрок, и он может изменить ход матча. Если его называют одним из лучшим игроков турнира, то это и значит, что Халка непросто сдержать. Тем не менее коллективными усилиями мы постараемся это сделать.

    Долетели без приключений. Мы находимся в очень теплом и гостеприимном городе. Я не буду отвечать на ваш вопрос о распорядке дня, поскольку это конфиденциальная информация. Мы не должны опускать руки и выпускать второй состав. У «Зенита» уже есть шесть очков, и для них это обычная игра. Для нас это решающий матч, чтобы зацепиться за выход из группы», – рассказал Фурнье.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.10.2015 18:43
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    Комментарии (3)
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    red_white_
    1445272706
    разбейте ему *бало всей командой)
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    ologreds
    1694996965
    numo445852
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