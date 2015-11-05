Фурнье: «Хорошо бы просто добыть хоть одну победу»

Главный тренер «Лиона» Юбер Фурнье признался, что мечтает видеть в своем составе бразильского форварда Халка.

«Мы крайне разочарованы, потому как не смогли выжать пользу из созданных моментов. «Зенит« же отлично защищался и реализовал все эпизоды, что создал у наших ворот. Он превосходно сыграл на контратаках. Посмотрите на Халка, который отдал два голевых паса. Любой тренер хотел бы иметь в составе такого футболиста.

Теперь нам уже нет смысла прикидывать турнирные варианты, хорошо бы просто добыть хоть одну победу. Чудо, что мы вообще сохраняем шансы на выход в плей-офф. Может это знак судьбы?» – считает Фурнье.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Зенит» закончился со счетом 0:2. Автором дубля в составе «Зенита» стал Артем Дзюба. После четырех игр российская команда занимает первую строчку в турнирной таблице группы H, имея в своем активе 12 очков. «Лион« замыкает квартет с одним очком.