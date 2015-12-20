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    Фурнье в «Лионе» сменит Сонни Андерсон

    После сегодняшнего матча против «Газелека» нынешний наставник «Лиона» Юбер Фурнье будет отправлен в отставку. По информации TF1, даже победа не поможет ему остаться у руля команды.

    Руководство клуба рассматривает вариант с дуэтом тренеров, состоящим из Бруно Женезио, который сейчас работает ассистентом Фурнье, и экс-игрока «Лиона» Сонни Андерсона. Бразилец выступал в составе команды с 1999 по 2003 годы.

    Еще один претендент на смену Фурнье – экс-тренер менхенгладбахской «Боруссии» Люсьен Фавр, который был уволен из немецкого клуба после провального старта в этом сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2015 15:22
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