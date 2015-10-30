Семь причин, почему нельзя увольнять Моуринью из «Челси»

Жозе Моуринью никогда не был так близок к отставке. Даже когда его первый раз уволили из «Челси», на португальца не было того «состава преступления», который можно предъявить сейчас. И все же «Бомбардир» видит как минимум семь причин того, почему Моуринью не стоит убирать сейчас.

Пятнадцатое место в чемпионате; вылет из выигранного в прошлом сезоне Кубка Лиги от «Сток Сити»; проблемы в Лиге чемпионов – все это лишь видимая часть айсберга проблем «Челси». Куда главнее – отсутствие игры, отвратительная форма лидеров и, по слухам, какие-то разногласия в раздевалке, не свойственные командам Моуринью. И все же, стоит ли увольнять португальца сейчас?

Причина №1. 30 миллионов – дорогая плата за расставание

Самая первая и, возможно, главная причина, которая может склонить Романа Абрамовича к тому, что стоит дать Моуринью еще один шанс, – необходимость выплачивать 30-миллионную компенсацию в случае одностороннего разрыва контракта, подписанного этим летом.

По информации журналистов канала ESPN, ни о каком ультиматуме, поставленном Моуринью со стороны Абрамовича, речь не идет. Даже в случае поражения в матче с «Ливерпулем» он не будет отправлен в отставку именно из-за необходимости платить огромную компенсацию. Дело в том, что после уверенного выигрыша чемпионского титула в прошлом сезоне с Моуринью было подписано новое соглашение. По его условиям он может рассчитывать на рекордную компенсацию, если контракт будет разорван на нынешний стадии сотрудничества с «Челси».

Причина №2. Моуринью способен исправить ситуацию

Конечно же, о победе в чемпионате речь уже не идет, но как минимум обеспечить место в четверке Моуринью способен. Да и в Лиге чемпионов у команды не такая уж критическая ситуация - победив «Динамо» и «Маккаби», «синие» с большой вероятностью обеспечат себе путевку в плей-офф.

Жозе Моуринью – тренер опытный, амбициозный и принципиальный, и в его голове вряд ли проскакивают мысли о невозможности исправить положение вещей. Тем более игровые проблемы его команды во многом следуют из ее неудовлетворительной физической формы, а это – дело поправимое. Потенциал же «Челси» высок – ведь именно эти игроки стали чемпионами в прошлом сезоне, и вряд ли за каких-то полгода они разучились играть в футбол.

Кто должен тренировать «Челси»? Рейтинг читателей «Бомбардира»

Причина №3. Сейчас не лучшее время для расставания

Кроме уже упоминавшейся компенсации, которая выставит на смех Романа Абрамовича и создаст проблемы в разрезе отношений с УЕФА в рамках финансовой справедливой игры, есть еще один момент. Сейчас на рынке тренеров не так уж много специалистов, которые подойдут «Челси».

Был Юрген Клопп, но он уже нашел себе пристанище на Туманном Альбионе, да и не очень-то подходил «Челси» по стилю. Есть Карло Анчелотти, но он уходил из клуба с обидой и вряд ли горит желание быть спасателем, о чем уже недвусмысленно дал понять. В такой ситуации остается только пойти по пути назначения временщика, как было в случае с Бенитесом и ди Маттео, и надеяться на традиционный в таком случае выигрыш еврокубка. Но вариант с Хиддинком, который всегда припасен в рукаве Романа Абрамовича, сейчас не выглядит перспективным ввиду того, что Гус откровенно разочаровывал своих последних работодателей.

Тот человек, который идеально бы подошел «Челси», сейчас вполне комфортно себя чувствует в «Атлетико», и для того, чтобы договориться с Диего Симеоне, нужно время. Возможно, Абрамович уже и осознает, что ошибся, когда не поверил, что в одну реку нельзя войти дважды, и сделал ставку на Моуринью, когда мог пригласить тренера новой волны. Но сейчас Симеоне вряд ли согласится взяться за сизифов труд разгребания завалов, которые останутся после Моуринью.

Причина №4. Моуринью создавал команду под себя

Одна из главных проблем, с которой может столкнуться новый менеджер, – состав «Челси» подобран под Моуринью. И лучше всего с этой конкретной командой управится он сам, как бы странно и нелогично это не звучало сейчас, когда команда находится в кризисе.

За те два года, что Моуринью работал в «Челси» после возвращения, он убрал из команды всех, кто не подходил ему по тем или иным причинам. В первую очередь речь идет о Мате, Лукаку и Де Брюйне. В итоге вышло так, что в нынешнем «Челси» преобладают не творческие, а работоспособные игроки. Кто был незаменимым у Моура все это время? Аспиликуэта, Иванович, Матич, Кэйхилл, Виллиан, Азар, Коста – для каждого из этих игроков важна хорошая физическая готовность, позволяющая выполнять тот объем черновой работы, который позволяет команде связывать соперника по рукам и ногам.

Нынешний «Челси» – это даже более «моуриньевская» команда, чем тот же «Реал» или «Интер», с которыми было сложно справиться сменщикам Жозе. Потому, возможно, стоит дождаться момента, когда «синие» все же наберут свои оптимальные физические кондиции и заиграют в тот футбол, который позволял им быть на коне в прошлом сезоне.

Приход нового тренера с новыми идеями и желанием перестроить команду Моуринью под себя может вылиться в огромные траты, новые ожидания, период адаптации новичков и тренера, в то время как ресурс этой команды совершенно точно не исчерпан. И справиться с ней лучше всех может именно тот человек, который собрал эту команду – каким бы беспомощным он не выглядел сейчас.

Причина №5. Признаки выхода из кризиса есть

Несмотря на то, что «Челси» покинул Кубок Лиги в статусе теперь уже временного владельца трофея, по матчу со «Сток Сити» можно было заметить явные улучшения в игре команды. Чемпион создал немало моментов, но столкнулся с невезением и выдающейся игрой вратаря Джека Батлэнда, который в тот день был практически непробиваем.

В свои ворота «синие» пропустили гол, который забивают не каждый день. Джонатан Уолтерс мастерски исполнил удар с линии штрафной, чем напомнил легенду «Саутгемптона» Мэтта Ле Тиссье, владевшего искусством дальнего удара настолько классно, что ему не могли помешать никакие опекуны.

Традиционно хорош был Виллиан, признаки обретения былой формы продемонстрировали Азар и Оскар. Вынужденно появившийся на поле Реми показал, что способен подменить Диего Косту, если травма ребер испанца окажется настолько серьезной, что он не сможет сыграть с «Ливерпулем». В общем-то, результат матча с «гончарами» был не совсем по игре – «Челси» обязан был забивать и в основное время, и в дополнительное, не доводя дело до пенальти, если бы не выдающаяся игра когда-то отказавшего «Челси» Батлэнда.

Причина №6. Проблема «Челси» не в тренере, а в игроках

По словам того же Анчелотти, которого сейчас видят возможным сменщиком Моуринью, главная проблема «Челси» в том, что некоторые игроки, почувствовав собственное превосходство над соперниками в прошлом сезоне, расслабились и до сих пор не могут прийти в себя. «Я не ожидал такого кризиса в «Челси», но я понимаю его причины. На мой взгляд, их игроки пресытились победами и уже не так мотивированы, как раньше. В прошлом году они выиграли титул со значительным отрывом, но затем расслабились. Впрочем, волноваться не стоит – Моуринью приведет дела в порядок».

Если забыть о нападках на Еву Карнейро (которыми Моуринью хотел традиционно оградить от критики своих игроков), скажите – много ли Жозе совершил тактических ошибок в проигранных командой матчах? Где-то он выставил не тот состав, мог принять более интересные решения? Как показали дальнейшие его манипуляции с кадрами – вряд ли. В этом «борделе» от перестановки «кроватей» ничего не менялось. Потому совершенно точно, что дело скорее не в тренере, а в игроках, и приход нового менеджера вряд ли приведет их в чувство лучше, чем методы работы одного из лучших мотиваторов в истории футбола.

Абрамович не уволит Моуринью - правда или вымысел

Причина №7. Да, Моуринью остается великим мотиватором

Несмотря ни на что, Моуринью остается выдающимся мотиватором – он не мог растерять свои таланты этим летом. Да, можно говорить о некотором кризисе среднего тренерского возраста, который заметен у Жозе, о чем говорят его крайняя раздражительность и участившиеся нападки на прессу. Но это все тот же Моуринью, который не оставляет никого равнодушным. Его или любят или ненавидят, но практически все признают явлением в мире современного футбола. Потому нужно семь раз подумать, перед тем как расставаться с таким специалистом. К тому же отваливая ему рекордную компенсацию, которую логичнее потратить на зимнем трансферном рынке.