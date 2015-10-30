Семь причин, почему нельзя увольнять Моуринью из «Челси»

<p><em>Жозе Моуринью никогда не был так близок к отставке. Даже когда его первый раз уволили из «Челси», на португальца не было того «состава преступления», который можно предъявить сейчас. И все же «Бомбардир» видит как минимум семь причин того, почему Моуринью не стоит убирать сейчас.</em></p> <p>Пятнадцатое место в чемпионате; вылет из выигранного в прошлом сезоне Кубка Лиги от «Сток Сити»; проблемы в Лиге чемпионов – все это лишь видимая часть айсберга проблем «Челси». Куда главнее – отсутствие игры, отвратительная форма лидеров и, по слухам, какие-то разногласия в раздевалке, не свойственные командам Моуринью. И все же, стоит ли увольнять португальца сейчас?</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Причина №1. 30 миллионов – дорогая плата за расставание</strong></span></p> <p>Самая первая и, возможно, главная причина, которая может склонить Романа Абрамовича к тому, что стоит дать Моуринью еще один шанс, – необходимость выплачивать 30-миллионную компенсацию в случае одностороннего разрыва контракта, подписанного этим летом.</p> <p>По информации журналистов канала ESPN, ни о каком ультиматуме, поставленном Моуринью со стороны Абрамовича, речь не идет. Даже в случае поражения в матче с «Ливерпулем» он не будет отправлен в отставку именно из-за необходимости платить огромную компенсацию. Дело в том, что после уверенного выигрыша чемпионского титула в прошлом сезоне с Моуринью было подписано новое соглашение. По его условиям он может рассчитывать на рекордную компенсацию, если контракт будет разорван на нынешний стадии сотрудничества с «Челси».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446202682_match-report--dynamo-kiev-v-chelsea.img.png" style="width: 720px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Причина №2. Моуринью способен исправить ситуацию</strong></span></p> <p>Конечно же, о победе в чемпионате речь уже не идет, но как минимум обеспечить место в четверке Моуринью способен. Да и в Лиге чемпионов у команды не такая уж критическая ситуация - победив «Динамо» и «Маккаби», «синие» с большой вероятностью обеспечат себе путевку в плей-офф.</p> <p>Жозе Моуринью – тренер опытный, амбициозный и принципиальный, и в его голове вряд ли проскакивают мысли о невозможности исправить положение вещей. Тем более игровые проблемы его команды во многом следуют из ее неудовлетворительной физической формы, а это – дело поправимое. Потенциал же «Челси» высок – ведь именно эти игроки стали чемпионами в прошлом сезоне, и вряд ли за каких-то полгода они разучились играть в футбол.</p> <p><a href="https:///articles/446806" target="_blank"><strong>Кто должен тренировать «Челси»? Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Причина №3. Сейчас не лучшее время для расставания</strong></span></p> <p>Кроме уже упоминавшейся компенсации, которая выставит на смех Романа Абрамовича и создаст проблемы в разрезе отношений с УЕФА в рамках финансовой справедливой игры, есть еще один момент. Сейчас на рынке тренеров не так уж много специалистов, которые подойдут «Челси».</p> <p>Был Юрген Клопп, но он уже нашел себе пристанище на Туманном Альбионе, да и не очень-то подходил «Челси» по стилю. Есть Карло Анчелотти, но он уходил из клуба с обидой и вряд ли горит желание быть спасателем, о чем уже недвусмысленно дал понять. В такой ситуации остается только пойти по пути назначения временщика, как было в случае с Бенитесом и ди Маттео, и надеяться на традиционный в таком случае выигрыш еврокубка. Но вариант с Хиддинком, который всегда припасен в рукаве Романа Абрамовича, сейчас не выглядит перспективным ввиду того, что Гус откровенно разочаровывал своих последних работодателей.</p> <p>Тот человек, который идеально бы подошел «Челси», сейчас вполне комфортно себя чувствует в «Атлетико», и для того, чтобы договориться с Диего Симеоне, нужно время. Возможно, Абрамович уже и осознает, что ошибся, когда не поверил, что в одну реку нельзя войти дважды, и сделал ставку на Моуринью, когда мог пригласить тренера новой волны. Но сейчас Симеоне вряд ли согласится взяться за сизифов труд разгребания завалов, которые останутся после Моуринью.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446203223_20151028_gaf_u56_700.jpg" style="width: 720px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Причина №4. Моуринью создавал команду под себя</strong></span></p> <p>Одна из главных проблем, с которой может столкнуться новый менеджер, – состав «Челси» подобран под Моуринью. И лучше всего с этой конкретной командой управится он сам, как бы странно и нелогично это не звучало сейчас, когда команда находится в кризисе.</p> <p>За те два года, что Моуринью работал в «Челси» после возвращения, он убрал из команды всех, кто не подходил ему по тем или иным причинам. В первую очередь речь идет о Мате, Лукаку и Де Брюйне. В итоге вышло так, что в нынешнем «Челси» преобладают не творческие, а работоспособные игроки. Кто был незаменимым у Моура все это время? Аспиликуэта, Иванович, Матич, Кэйхилл, Виллиан, Азар, Коста – для каждого из этих игроков важна хорошая физическая готовность, позволяющая выполнять тот объем черновой работы, который позволяет команде связывать соперника по рукам и ногам.</p> <p>Нынешний «Челси» – это даже более «моуриньевская» команда, чем тот же «Реал» или «Интер», с которыми было сложно справиться сменщикам Жозе. Потому, возможно, стоит дождаться момента, когда «синие» все же наберут свои оптимальные физические кондиции и заиграют в тот футбол, который позволял им быть на коне в прошлом сезоне.</p> <p>Приход нового тренера с новыми идеями и желанием перестроить команду Моуринью под себя может вылиться в огромные траты, новые ожидания, период адаптации новичков и тренера, в то время как ресурс этой команды совершенно точно не исчерпан. И справиться с ней лучше всех может именно тот человек, который собрал эту команду – каким бы беспомощным он не выглядел сейчас.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8063642" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Причина №5. Признаки выхода из кризиса есть</strong></span></p> <p>Несмотря на то, что «Челси» покинул Кубок Лиги в статусе теперь уже временного владельца трофея, по матчу со «Сток Сити» можно было заметить явные улучшения в игре команды. Чемпион создал немало моментов, но столкнулся с невезением и выдающейся игрой вратаря Джека Батлэнда, который в тот день был практически непробиваем.</p> <p>В свои ворота «синие» пропустили гол, который забивают не каждый день. Джонатан Уолтерс мастерски исполнил удар с линии штрафной, чем напомнил легенду «Саутгемптона» Мэтта Ле Тиссье, владевшего искусством дальнего удара настолько классно, что ему не могли помешать никакие опекуны.</p> <p>Традиционно хорош был Виллиан, признаки обретения былой формы продемонстрировали Азар и Оскар. Вынужденно появившийся на поле Реми показал, что способен подменить Диего Косту, если травма ребер испанца окажется настолько серьезной, что он не сможет сыграть с «Ливерпулем». В общем-то, результат матча с «гончарами» был не совсем по игре – «Челси» обязан был забивать и в основное время, и в дополнительное, не доводя дело до пенальти, если бы не выдающаяся игра когда-то отказавшего «Челси» Батлэнда.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446202984_20151024_gaf_u56_1000.jpg" style="width: 720px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Причина №6. Проблема «Челси» не в тренере, а в игроках</strong></span></p> <p>По словам того же Анчелотти, которого сейчас видят возможным сменщиком Моуринью, главная проблема «Челси» в том, что некоторые игроки, почувствовав собственное превосходство над соперниками в прошлом сезоне, расслабились и до сих пор не могут прийти в себя. «Я не ожидал такого кризиса в «Челси», но я понимаю его причины. На мой взгляд, их игроки пресытились победами и уже не так мотивированы, как раньше. В прошлом году они выиграли титул со значительным отрывом, но затем расслабились. Впрочем, волноваться не стоит – Моуринью приведет дела в порядок».</p> <p>Если забыть о нападках на Еву Карнейро (которыми Моуринью хотел традиционно оградить от критики своих игроков), скажите – много ли Жозе совершил тактических ошибок в проигранных командой матчах? Где-то он выставил не тот состав, мог принять более интересные решения? Как показали дальнейшие его манипуляции с кадрами – вряд ли. В этом «борделе» от перестановки «кроватей» ничего не менялось. Потому совершенно точно, что дело скорее не в тренере, а в игроках, и приход нового менеджера вряд ли приведет их в чувство лучше, чем методы работы одного из лучших мотиваторов в истории футбола.</p> <p><a href="https:///articles/445660" target="_blank"><strong>Абрамович не уволит Моуринью - правда или вымысел</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Причина №7. Да, Моуринью остается великим мотиватором</strong></span></p> <p>Несмотря ни на что, Моуринью остается выдающимся мотиватором – он не мог растерять свои таланты этим летом. Да, можно говорить о некотором кризисе среднего тренерского возраста, который заметен у Жозе, о чем говорят его крайняя раздражительность и участившиеся нападки на прессу. Но это все тот же Моуринью, который не оставляет никого равнодушным. Его или любят или ненавидят, но практически все признают явлением в мире современного футбола. Потому нужно семь раз подумать, перед тем как расставаться с таким специалистом. К тому же отваливая ему рекордную компенсацию, которую логичнее потратить на зимнем трансферном рынке.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446203826_UbOqHbsGo3o.jpg" style="width: 720px;" /></p>