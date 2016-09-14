В УЕФА выбрали нового президента. Отец Неймара сохранил сына для «Барселоны». Дайджест событий дня

Наставник «Селтика» не считает поражение от «Барселоны» позором

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс не считает разгромный результат в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Барселоны» позорным.

«Это поражение – не позор. «Барселона» громила и куда более сильные клубы, чем мы. В «Барселоне» собраны игроки мирового класса. И они показали свое высокое мастерство. Что касается наших игроков, то участие в Лиге чемпионов – это прекрасная школа. Не думаю, что они испугались, мне показалось, что они были уверены в себе. Результат разочаровывает, но я не могу требовать от них большего, особенно учитывая наш сложный тяжелый календарь», – сказал Роджерс.

Матч «Барселона» – «Селтик» закончился со счетом 7:0.

В «Кубани» отказываются комментировать избиение Армаша

Пресс-служба «Кубани» отказывается давать официальные комментарии относительно информации об избиении Игоря Армаша заместителем коммерческого директора Эролом Кумсаровым, сообщил пресс-атташе клуба Вячеслав Иванов. Напомним, в понедельник появилась информация, что Кумсаров, который не числится в официальных списках сотрудников клуба, избил защитника Игоря Армаша в столовой на базе. Причиной послужило якобы участие 29-летнего молдаванина в договорных матчах.

Мхитарян недоволен своим положением дел в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян расстроен текущим положением дел в клубе. Основное переживание футболиста вызывает отсутствие четкой роли на поле. Игрок разочарован в наставнике манкунианцев Жозе Моуринью после своего дебютного матча в стартовом составе против «Манчестер Сити» (1:2).

Основной причиной недовольства армянского полузащитника является тактика португальского специалиста, по которой команда играет в три нападающих.

Изгнание дьяволов. 4 вопроса к Моуринью и «Манчестер Юнайтед»

Александр Чеферин – новый президент УЕФА

Глава Футбольного союза Словении Александр Чеферин избран новым президентом УЕФА. Выборы, состоявшиеся в рамках конгресса УЕФА в Афинах, выявили победителя из двух кандидатов. Вторым кандидатом был президент Королевского футбольного союза Голландии Михаэль ван Праг. Словенец набрал 42 голоса, голландец – 13.

В Петербурге не успевают достроить метро у «Зенит Арены»

Председатель городского комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин заявил, что станция метро «Новокрестовская» не будет готова к Кубку конфедераций 2017 года, поэтому болельщикам придeтся пользоваться трамваем.

«Есть проект, который действительно нужен нашему городу – это обеспечение Кубка конфедераций транспортной инфраструктурой. К сожалению, у нас вся транспортная инфраструктура не будет готова к Кубку конфедераций: к 2017 году еще не откроется метро «Новокрестовская», плюс не будет еще в работе станция метро «Беговая», – заявил Головин.

Стадион «Зенита» проводит лето веселее, чем ты. Подтверждаем фактами

Евгений Гинер раскрыл цифры бюджета ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о бюджете клуба, а также подчеркнул, что клуб не является ни прибыльным, ни убыточным.

«Бюджет стабилен. Больше 75-78 миллионов долларов он обычно не бывает. Он стабилен, и это те деньги, которые мы зарабатываем и можем потратить. Если получил прибыль, значит, можешь больше потратиться на трансферы, увеличить зарплаты, финансирование детской школы. Очень сомневаюсь, что акционеры «Реала» или «Манчестер Юнайтед» получают какие-то дивиденды в свои карманы. Чем больше клуб заработал, тем больше потратит. Это и называется финансовым «фэйр-плей», – заявил Гинер.

КДК оштрафовал «Спартак» и «Локомотив» на 250 тысяч рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие наказания применены к клубам по итогам матчей 6-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0), а также тульским «Арсеналом» и «Зенитом» (0:5).

«В матче «Спартак» – «Локомотив» болельщики гостей использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику, за что клуб оштрафован на 40 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тысяч рулей. Также болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, за что клуб оштрафован на 10 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.

10 самых жарких матчей «Спартака» и «Локомотива»

Агент Неймара рассказал, что отец его клиента убедил сына остаться в «Барселоне»

Агент нападающего «Барселоны» Неймара Вагнер Рибейро рассказал о летних трансферных переговорах с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

«Я пригласил Аль-Хеллаифи в Сан-Паулу. Я сказал Неймару, что предложение «ПСЖ» просто нереально: он может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире. Раз Ней остался в «Барселоне», значит, он счастлив в клубе и в городе. Я хотел, чтобы он перешел в «ПСЖ», но отец заставил его остаться. Переговоры длились два часа, и Неймар проявлял энтузиазм. Нассер объяснил, что в «ПСЖ» у него не будет проблем с налогами, что он станет номером один в команде, чего нельзя сказать о его положении в «Барселоне». Мы не сообщали «Барселоне» об этой встрече, но кто-то, кто работает на них, все разузнал и даже послал совету директоров фотографии.

Прессе об интересе «ПСЖ» рассказал я сам. Пока я общался с французским клубом, отец Неймара начал переговоры с «Барселоной». Он использовал «ПСЖ», чтобы подписать с каталонцами новый контракт. «ПСЖ» был ближе других к подписанию Неймара, потому что их президент лично говорил с игроком, чего не делали, например, руководители «Реала» и «Манчестер Юнайтед», – сказал Рибейро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» был готов заплатить за Неймара 190 миллионов евро и предлагал самому игроку зарплату в размере 40 миллионов в год.