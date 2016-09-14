Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кандидат в президенты УЕФА Чеферин: «Я не артист, не шоумен, у меня нет проблем с правосудием»

    Кандидат в президенты УЕФА Александр Чеферин во время выступления на выборном конгрессе УЕФА в Афинах рассказал, что нужно положить конец непрозрачности в футболе, а также, что ради этой игры готов изменить свою жизнь.

    «Я человек команды, человек страсти, я не артист, не шоумен, у меня нет проблем с правосудием. Я не даю пустые обещания. Футбол – это главное, нужно забыть о политике, нужно положить конец непрозрачности и собственным интересам. Футбол – это идеал, ради которого я готов изменить свою жизнь», – заявил глава футбольного союза Словении.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2016 12:01
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 14 сентября 2016, 13:00

      «Я не артист, не шоумен, у меня нет проблем с правосудием, у меня вообще ничего не-е-ет. Я голодранец», - с мольбой в глазах заявил кандидат в президенты УЕФА Чеферин, глядя на Мудко.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Молчуновский 14 сентября 2016, 13:14

      +

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 14 сентября 2016, 15:02

      Просто трудно поверить в то, что в Европе на поверхности может оказаться приличный и достойный уважения человек... С момента гибели коммунизма нас приучили к тому, что на поверхности одни упыри, каким бы словоблудием они не прикрывались... Но следует признать, что в маленьких европейских странах подобное чудо куда более возможно, чем в оккупированных давно Германии, Франции или Швейцарии... Там упыри и слуги дяденек с Уолл-стрит тотально!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 14 сентября 2016, 12:07

      слишком сладко говорит

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11