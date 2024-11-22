Итальянский клуб уволил двух тренеров за сутки

«Пьяченца» из итальянской Серии D дважды за день объявила об отставке главного тренера.

Сначала клуб уволил спортивного директора Алессио Сесту и главного тренера Кармине Парлато.

Команду возглавил Симоне Бентивольо, но не продержался на должности даже суток.

Болельщики устроили акцию протеста, напомнив о причастности Бентивольо к договорным матчам в 2011 году.

В итоге «Пьяченца» расторгла контракт с новым тренером и назначила вместо него Стефано Россини.

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