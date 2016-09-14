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    Армаш избит в столовой на базе «Кубани»

    Сайт болельщиков «Кубани» сообщает, что защитник и капитан краснодарского клуба Игорь Армаш подвергся нападению в столовой на базе команды.

    По информации источника, Армаша избил заместитель коммерческого директора «Кубани» Эрол Кумсаров. Он нанес игроку несколько ударов в лицо, обвинив его в участии в договорных матчах. События происходили на глазах других футболистов, а также представителей тренерского штаба команды.

    Ранее появлялась информация о том, что игроки «Кубани» бойкотируют тренировки из-за долгов по зарплате, но клуб эти сведения опроверг.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2016 01:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 14 сентября 2016, 11:04

      Даже в СПб нет двух команд! А в Краснодаре есть, хотя бюджет СПб и помощь Газпрома в разы сильнее, чем вся помощь и спонсорство в Краснодарском крае!
      Сделайте один клуб)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 09:28

      Весело там! Похоже проблемы кубани нарастают. Может дождёмся когда они снимутся? а то играют неважно в первой лиге то. С такой обстановкой можно и на вторую замахнуться.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 14 сентября 2016, 09:08

      Всё веселее и веселее...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      bivalii 14 сентября 2016, 08:35

      Ну если бы так прилетало в табло всем игрокам которые играли договорные матчи vipscore.in , то половина футболеров шарика ходили бы с бланшами...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 14 сентября 2016, 08:17

      вообще ох....ели а другие стояли и смотрели жуть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 сентября 2016, 07:25

      Феодал выпорол крепостного, работать бесплатно не хочет, холоп.

      4
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      Рейтинг: +319

      семенчик 14 сентября 2016, 07:23

      Самый лучший вариант для Кубани прекратить сущестования!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 14 сентября 2016, 06:49

      Клуб по уши в долгах. Нахрена вообще нужен зам. коммерческого директора? Ответ простой: воровать то что еще осталось и затыкать глотки недовольным. Команды нет, потому как в ответ этому чмошнику не ввалили.

      3
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 14 сентября 2016, 05:48

      ужас

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 14 сентября 2016, 01:40

      Кубань в помойку давно превратилась

      1
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