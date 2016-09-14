Армаш избит в столовой на базе «Кубани»

Сайт болельщиков «Кубани» сообщает, что защитник и капитан краснодарского клуба Игорь Армаш подвергся нападению в столовой на базе команды.

По информации источника, Армаша избил заместитель коммерческого директора «Кубани» Эрол Кумсаров. Он нанес игроку несколько ударов в лицо, обвинив его в участии в договорных матчах. События происходили на глазах других футболистов, а также представителей тренерского штаба команды.

Ранее появлялась информация о том, что игроки «Кубани» бойкотируют тренировки из-за долгов по зарплате, но клуб эти сведения опроверг.