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Армаш избит в столовой на базе «Кубани»

14 сентября 2016, 01:17
10

Сайт болельщиков «Кубани» сообщает, что защитник и капитан краснодарского клуба Игорь Армаш подвергся нападению в столовой на базе команды.

По информации источника, Армаша избил заместитель коммерческого директора «Кубани» Эрол Кумсаров. Он нанес игроку несколько ударов в лицо, обвинив его в участии в договорных матчах. События происходили на глазах других футболистов, а также представителей тренерского штаба команды.

Ранее появлялась информация о том, что игроки «Кубани» бойкотируют тренировки из-за долгов по зарплате, но клуб эти сведения опроверг.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Армаш Игорь
Комментарии (10)
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Алексей1988
1473806422
Кубань в помойку давно превратилась
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тётя ASYA
1473821310
ужас
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maior-60
1473824951
Клуб по уши в долгах. Нахрена вообще нужен зам. коммерческого директора? Ответ простой: воровать то что еще осталось и затыкать глотки недовольным. Команды нет, потому как в ответ этому чмошнику не ввалили.
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семенчик
1473827031
Самый лучший вариант для Кубани прекратить сущестования!!!
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kykyi
1473827108
Феодал выпорол крепостного, работать бесплатно не хочет, холоп.
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NEMETSRUS
1473830261
вообще ох....ели а другие стояли и смотрели жуть
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bivalii
1473831313
Ну если бы так прилетало в табло всем игрокам которые играли договорные матчи vipscore.in , то половина футболеров шарика ходили бы с бланшами...
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Томь вперёд
1473833335
Всё веселее и веселее...
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Фан666
1473834501
Весело там! Похоже проблемы кубани нарастают. Может дождёмся когда они снимутся? а то играют неважно в первой лиге то. С такой обстановкой можно и на вторую замахнуться.
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Dimon013
1473840248
Даже в СПб нет двух команд! А в Краснодаре есть, хотя бюджет СПб и помощь Газпрома в разы сильнее, чем вся помощь и спонсорство в Краснодарском крае! Сделайте один клуб)
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