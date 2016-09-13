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    Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Селтик», Месси сделал хет-трик

    В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» отправила в ворота «Селтика» семь безответных мячей. Три из них забил Лионель Месси, два – Луис Суарес, по одному разу отличились Неймар и Андрес Иньеста.

    В этой группе также выступают «Манчестер Сити» и «Боруссия» М, чей поединок был перенесен из-за сильного ливня в Манчестере.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа C. 1-й тур

    Барселона (Испания) – Селтик (Шотландия) – 7:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Месси, 3; 2:0 – Месси, 27; 3:0 – Неймар, 50; 4:0 – Иньеста, 59; 5:0 – Месси, 60; 6:0 – Луис Суарес, 75; 7:0 – Луис Суарес, 88.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2016 23:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 14 сентября 2016, 08:58

      Ростов ещё просто отскочил от Баварии

      0
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      Рейтинг: +47

      Srres 14 сентября 2016, 08:08

      Одно загляденье!!!

      0
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      Рейтинг: -38

      sdg4tdhs 14 сентября 2016, 00:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/gzP98

      -6
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      Рейтинг: +2

      Иван872 14 сентября 2016, 00:34

      красавцы

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 00:25

      Месси неудержимый!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 сентября 2016, 00:22

      Каталонское Трио соскучилось по Лиге Чемпионов...вот итог))

      1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 14 сентября 2016, 00:09

      Прошлись катком.Но Алавес еще грузным осадком лежит.С победой.

      1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 14 сентября 2016, 00:01

      Хоккей уже, а не футбол!!!

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > melnicn 14 сентября 2016, 07:24

      7:0 - уже теннис какой-то)

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 23:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну да Селтик это вам не Ростов!

      -5
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