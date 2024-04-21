Энрикес предрек России победу в Лиге чемпионов

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес считает, что российский клуб сможет выиграть Лигу чемпионов.
«Когда российские клубы вернут в еврокубки, я думаю, что результат будет восхитительным. Я считаю, что в один день российский клуб выиграет Лигу чемпионов.
Мне кажется, это вполне возможно, потому что в топ-клубах России играют футболисты высочайшего уровня», – сказал чилиец.
- Энрикес был в системе «Манчестер Юнайтед».
- Он в «Балтике» с лета.
- Россия более 2 лет отстранена от международного футбола.