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    Энрикес предрек России победу в Лиге чемпионов

    Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес считает, что российский клуб сможет выиграть Лигу чемпионов.

    «Когда российские клубы вернут в еврокубки, я думаю, что результат будет восхитительным. Я считаю, что в один день российский клуб выиграет Лигу чемпионов.

    Мне кажется, это вполне возможно, потому что в топ-клубах России играют футболисты высочайшего уровня», – сказал чилиец.

    • Энрикес был в системе «Манчестер Юнайтед».
    • Он в «Балтике» с лета.
    • Россия более 2 лет отстранена от международного футбола.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    kirdykprishel
    1713648837
    В каком веке это будет Энрикес не предрек.
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