Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Защитнику «Барселоны» угрожают после вылета из Лиги чемпионов

    Защитнику «Барселоны» угрожают после вылета из Лиги чемпионов

    Футболист «Барселоны» Жоау Канселу стал получать угрозы на этой неделе.

    «В соцсетях я вижу комментарии с пожеланиями смерти моей еще неродившейся дочери, оскорбления в адрес жены. В лицо мне это не говорят, конечно, ведь тогда у них будут проблемы, но в комментариях это пишут.

    Сейчас мир очень жесток, и мы должны уметь справляться с этим. Пожелание смерти ребенку – это очень серьезно. Пусть они критикуют меня как игрока, но не говорят о моей семье.

    Я привез детский пенальти, и я принимаю критику. Той ночью я не спал. Когда победить не удается, мне сложно уснуть, потому что я чувствую, что сделал свою работу плохо», – заявил португальский защитник.

    • «Барса» дома проиграла «ПСЖ» со счетом 1:4 и вылетела из Лиги чемпионов.
    • Парижане забили 3-й гол с пенальти, назначенного за фол Канселу.
    • Права на игрока принадлежат «Манчестер Сити».

    Новости по теме
    Стали известны приоритеты «Барселоны» на трансферном рынке этим летом
    Канселу вынуждает «Манчестер Сити» идти на уступки в переговорах с «Барселоной»
    «Аль-Хиляль» нацелился на защитника «Барселоны»
    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:49
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Рыло свина
    1713601334
    скорее всего это дебилы подростки или обдолбыши. нормальные люди себя так не ведут.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+