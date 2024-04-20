Защитнику «Барселоны» угрожают после вылета из Лиги чемпионов

Футболист «Барселоны» Жоау Канселу стал получать угрозы на этой неделе.

«В соцсетях я вижу комментарии с пожеланиями смерти моей еще неродившейся дочери, оскорбления в адрес жены. В лицо мне это не говорят, конечно, ведь тогда у них будут проблемы, но в комментариях это пишут.

Сейчас мир очень жесток, и мы должны уметь справляться с этим. Пожелание смерти ребенку – это очень серьезно. Пусть они критикуют меня как игрока, но не говорят о моей семье.

Я привез детский пенальти, и я принимаю критику. Той ночью я не спал. Когда победить не удается, мне сложно уснуть, потому что я чувствую, что сделал свою работу плохо», – заявил португальский защитник.