Мбаппе спровоцировал стычку после матча «Барса» – «ПСЖ»: в ней участвовали более 60 человек

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» завершилась массовой стычкой в подтрибунном помещении.
Килиан Мбаппе уходя с поля крикнул: «Это футбол, и говорить нужно на поле».
Эта фраза не понравилась некоторым игрокам «Барсы», которые посчитали, что француз обращается к ним.
В итоге возник конфликт с криками, толчками и взаимными оскорблениями.
В стычке поучаствовали более 60 человек. Среди них – футболисты, тренеры, охрана. Серьезных травм никто не получил.
- «ПСЖ» на выезде разгромил «Барселону» со счетом 4:1.
- Парижане сыграют в полуфинале ЛЧ с дортмундской «Боруссией».
- Каталонцы вылетели из турнира, понеся огромные финансовые потери.