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    • Мбаппе спровоцировал стычку после матча «Барса» – «ПСЖ»: в ней участвовали более 60 человек

    Мбаппе спровоцировал стычку после матча «Барса» – «ПСЖ»: в ней участвовали более 60 человек

    Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» завершилась массовой стычкой в подтрибунном помещении.

    Килиан Мбаппе уходя с поля крикнул: «Это футбол, и говорить нужно на поле».

    Эта фраза не понравилась некоторым игрокам «Барсы», которые посчитали, что француз обращается к ним.

    В итоге возник конфликт с криками, толчками и взаимными оскорблениями.

    В стычке поучаствовали более 60 человек. Среди них – футболисты, тренеры, охрана. Серьезных травм никто не получил.

    • «ПСЖ» на выезде разгромил «Барселону» со счетом 4:1.
    • Парижане сыграют в полуфинале ЛЧ с дортмундской «Боруссией».
    • Каталонцы вылетели из турнира, понеся огромные финансовые потери.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии (3)
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    Suvorov71
    1713435084
    Не надо этого делать, я о Мбаппе, не красиво, даже чем то напомнил игрока питерской помойки, ну смазной как его Барбарис или Баррисс, ну правокатор из бом...жатника
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1713436425
    Да Мбаппе себя выше Месси считал, что хочет делает в ПСЖ
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    alefreddy
    1713440455
    да решил спровоцировать бой
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