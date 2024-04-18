Мбаппе спровоцировал стычку после матча «Барса» – «ПСЖ»: в ней участвовали более 60 человек

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» завершилась массовой стычкой в подтрибунном помещении.

Килиан Мбаппе уходя с поля крикнул: «Это футбол, и говорить нужно на поле».

Эта фраза не понравилась некоторым игрокам «Барсы», которые посчитали, что француз обращается к ним.

В итоге возник конфликт с криками, толчками и взаимными оскорблениями.

В стычке поучаствовали более 60 человек. Среди них – футболисты, тренеры, охрана. Серьезных травм никто не получил.