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    • УЕФА объявил о наказании «Барселоны» за поведение болельщиков на матче с «ПСЖ»

    УЕФА объявил о наказании «Барселоны» за поведение болельщиков на матче с «ПСЖ»

    УЕФА наказал «Барселону» штрафом в 32 тысячи евро и условным запретом на посещение поклонниками команды следующего выездного матча в Лиге чемпионов. Санкции введены за расистское поведение болельщиков, использование пиротехники и нанесение материального ущерба в ответном матче 1/4 финала турнира с «ПСЖ» (1:4).

    Запрет вступит в силу в случае повторного нарушения в течение следующего года с момента принятия решения.

    • После матча парижский клуб направил в УЕФА письмо с осуждением расистских жестов и выкриков в адрес Усмана Дембеле со стороны болельщиков «Барселоны». Перед началом матча фанаты каталонского клуба также скандировали: «Винисиус, умри».
    • После первой игры команд, которая закончилась победой «блауграны» со счтоем 3:2, двух фанатов «команды» задержали за нацистские приветствия и расизм.
    • «Барселона» выбыла из нынешнего розыгрыша турнира, «ПСЖ» сыграет в 1/2 финала с «Байером».

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    Источник: Marca

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