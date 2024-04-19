УЕФА объявил о наказании «Барселоны» за поведение болельщиков на матче с «ПСЖ»

УЕФА наказал «Барселону» штрафом в 32 тысячи евро и условным запретом на посещение поклонниками команды следующего выездного матча в Лиге чемпионов. Санкции введены за расистское поведение болельщиков, использование пиротехники и нанесение материального ущерба в ответном матче 1/4 финала турнира с «ПСЖ» (1:4).
Запрет вступит в силу в случае повторного нарушения в течение следующего года с момента принятия решения.
- После матча парижский клуб направил в УЕФА письмо с осуждением расистских жестов и выкриков в адрес Усмана Дембеле со стороны болельщиков «Барселоны». Перед началом матча фанаты каталонского клуба также скандировали: «Винисиус, умри».
- После первой игры команд, которая закончилась победой «блауграны» со счтоем 3:2, двух фанатов «команды» задержали за нацистские приветствия и расизм.
- «Барселона» выбыла из нынешнего розыгрыша турнира, «ПСЖ» сыграет в 1/2 финала с «Байером».