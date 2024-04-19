УЕФА объявил о наказании «Барселоны» за поведение болельщиков на матче с «ПСЖ»

УЕФА наказал «Барселону» штрафом в 32 тысячи евро и условным запретом на посещение поклонниками команды следующего выездного матча в Лиге чемпионов. Санкции введены за расистское поведение болельщиков, использование пиротехники и нанесение материального ущерба в ответном матче 1/4 финала турнира с «ПСЖ» (1:4).

Запрет вступит в силу в случае повторного нарушения в течение следующего года с момента принятия решения.