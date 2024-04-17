Хави – судье перед удалением: «Доставай свою карточку, сын шлюхи!»

В Испании уличили главного тренера «Барселоны» Хави в оскорблении арбитров.

Каталонцы вылетели из Лиги чемпионов от «ПСЖ».

Ответный четвертьфинал обслуживал румынский арбитр Иштван Ковач.

Он удалил на 29-й минуте Рональда Араухо.

В равных составах «Барса» вела 1:0, но в итоге разгромно проиграла со счетом 1:4.

Хави неоднократно называл рефери «сыном шлюхи» перед удалением на 56-й минуте.

Не соглашаясь с решениями Ковача, тренер «Барселоны» говорил: «Ах ты сын шлюхи! Не доводи меня, мужик. Сын шлюхи».

Увидев, что судья собирается показать ему красную карточку, Хави стал кричать, размахивая руками: «Давай, мужик! Доставай свою карточку! Доставай! Сын шлюхи!»

Перед уходом в подтрибунное помещение он бросил куртку и обратился к резервному арбитру: «Четвертый! Твою мать! Эй! Ублюдок!»