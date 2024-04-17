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    • Хави – судье перед удалением: «Доставай свою карточку, сын шлюхи!»

    Хави – судье перед удалением: «Доставай свою карточку, сын шлюхи!»

    В Испании уличили главного тренера «Барселоны» Хави в оскорблении арбитров.

    • Каталонцы вылетели из Лиги чемпионов от «ПСЖ».
    • Ответный четвертьфинал обслуживал румынский арбитр Иштван Ковач.
    • Он удалил на 29-й минуте Рональда Араухо.
    • В равных составах «Барса» вела 1:0, но в итоге разгромно проиграла со счетом 1:4.

    Хави неоднократно называл рефери «сыном шлюхи» перед удалением на 56-й минуте.

    Не соглашаясь с решениями Ковача, тренер «Барселоны» говорил: «Ах ты сын шлюхи! Не доводи меня, мужик. Сын шлюхи».

    Увидев, что судья собирается показать ему красную карточку, Хави стал кричать, размахивая руками: «Давай, мужик! Доставай свою карточку! Доставай! Сын шлюхи!»

    Перед уходом в подтрибунное помещение он бросил куртку и обратился к резервному арбитру: «Четвертый! Твою мать! Эй! Ублюдок!»

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    Источник: Movistar+

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    Комментарии (6)
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    Ghork
    1713376968
    Клоун одним словом...
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    russkiisergei
    1713377009
    команда детей шл...х, и болельщики у них такие же
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    MaxRnD
    1713377526
    Кто РПЛ не судил, тот жизни не видел .....
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    САНЁК17
    1713378768
    Хуже Роналду
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    Glebson
    1713379029
    Хави какой-то не зрелый и не взрослый Столько удалений каждый сезон, мда
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