Газзаев оценил игру «Спартака» при Слишковиче

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался об изменениях в «Спартаке». Московский клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович.

– Преобразился ли «Спартак» при Слишковиче?

– После Абаскаля, видимо, улучшился эмоциональный фон. Игроки раскрепостились. Но так часто бывает при смене тренера. А о каких-то глобальных изменениях в игре говорить не приходится. Посмотрим, как «Спартак» проведет концовку чемпионата. Результаты и повлияют на дальнейшую судьбу Слишковича.

– Кто понравился в «Спартаке»?

– Опять же, можно говорить только о защитниках. Дуарте был неплох. Вот его, наверное, и выделю.

– Что скажете о судействе Казарцева?

– Мне кажется, ему было сложно. Как-то по-разному он трактовал эпизоды. Не просматривалось единой линии. Не выдержал давления со стороны обеих команд.