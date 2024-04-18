Глеб: «Меня не удивил вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов»

Александр Глеб подвел итоги противостояния «Реала» и «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Команды дважды сыграли вничью: 3:3 – в Мадриде, 1:1 – в Манчестере.

В серии пенальти выиграли испанцы.

«Реал» встретится в 1/2 финала ЛЧ с «Баварией».

«Вылет «Манчестер Сити» не удивил. Все-таки они играли не против середнячка. «Сити» играл лучше, доминировал. Был момент, когда Де Брюйне мог бы решить в концовке. Но «Реал» дотянул до пенальти, и все – выиграл.

Они грамотно использовали свой шанс. У «Реала» огромный опыт. Они короли Лиги чемпионов.

Хотя «Сити» – достаточно опытная команда и показывала красивый футбол. Обе команды – одни из лучших в мире», – считает Глеб.