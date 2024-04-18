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    • Глеб: «Меня не удивил вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов»

    Глеб: «Меня не удивил вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов»

    Александр Глеб подвел итоги противостояния «Реала» и «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    • Команды дважды сыграли вничью: 3:3 – в Мадриде, 1:1 – в Манчестере.
    • В серии пенальти выиграли испанцы.
    • «Реал» встретится в 1/2 финала ЛЧ с «Баварией».

    «Вылет «Манчестер Сити» не удивил. Все-таки они играли не против середнячка. «Сити» играл лучше, доминировал. Был момент, когда Де Брюйне мог бы решить в концовке. Но «Реал» дотянул до пенальти, и все – выиграл.

    Они грамотно использовали свой шанс. У «Реала» огромный опыт. Они короли Лиги чемпионов.

    Хотя «Сити» – достаточно опытная команда и показывала красивый футбол. Обе команды – одни из лучших в мире», – считает Глеб.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    СайфуЛлах-Усманов-google
    1713464112
    *************)))))) где они доминировали.??? Гдееее??? После 15 мин на поле в атаку в одни ворота играла одна команда 32 удара не доминирование для тебя ****? Они отскочили...
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