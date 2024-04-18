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    • Анчелотти сказал, кто его удивил в серии пенальти с «Манчестер Сити»

    Анчелотти сказал, кто его удивил в серии пенальти с «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1, по пенальти 4:3) поделился впечатлениями от послематчевой серии 11-метровых.

    «Игроки сказали мне, что хотят победить, Лунин сказал, что отобьет... В итоге все получилось. Мы очень хорошо исполняли пенальти, и я был очень удивлен Рюдигером. В этом сезоне мы не очень хорошо бьем пенальти, но у нас все получилось», – сказал Анчелотти.

    Итальянский специалист также рассказал, что среди игроков, которые просили его не ставить на исполнение 11-метровых, был бразилец Эдер Милитао. Защитник сказал, что его соотечественник, вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, слишком хорошо его знает и может прочесть его намерения.

    • В первом матче команды сыграли вничью 3:3.
    • В 1/2 финала ЛЧ «Реал» встретится с «Баварией».

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    Источник: Mundo Deportivo

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