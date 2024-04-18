Анчелотти сказал, кто его удивил в серии пенальти с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1, по пенальти 4:3) поделился впечатлениями от послематчевой серии 11-метровых.

«Игроки сказали мне, что хотят победить, Лунин сказал, что отобьет... В итоге все получилось. Мы очень хорошо исполняли пенальти, и я был очень удивлен Рюдигером. В этом сезоне мы не очень хорошо бьем пенальти, но у нас все получилось», – сказал Анчелотти.

Итальянский специалист также рассказал, что среди игроков, которые просили его не ставить на исполнение 11-метровых, был бразилец Эдер Милитао. Защитник сказал, что его соотечественник, вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, слишком хорошо его знает и может прочесть его намерения.