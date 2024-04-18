Холанд прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов от «Реала»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями после противостояния с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Команды дважды сыграли вничью: 3:3 – в Мадриде, 1:1 – в Манчестере.
- В серии пенальти выиграли испанцы.
- «Реал» встретится в 1/2 финала ЛЧ с «Баварией».
«Тяжело покидать Лигу чемпионов таким образом, но я горжусь командой, мы выложились по полной и боролись до конца.
У нас еще есть цели, которых нужно достичь начиная с этих выходных, так что давайте сделаем это. Спасибо за поддержку», – написал Холанд в соцсетях.