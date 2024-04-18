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    • Холанд прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов от «Реала»

    Холанд прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов от «Реала»

    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями после противостояния с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    • Команды дважды сыграли вничью: 3:3 – в Мадриде, 1:1 – в Манчестере.
    • В серии пенальти выиграли испанцы.
    • «Реал» встретится в 1/2 финала ЛЧ с «Баварией».

    «Тяжело покидать Лигу чемпионов таким образом, но я горжусь командой, мы выложились по полной и боролись до конца.

    У нас еще есть цели, которых нужно достичь начиная с этих выходных, так что давайте сделаем это. Спасибо за поддержку», – написал Холанд в соцсетях.

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    Источник: твиттер Эрлинга Холанда

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