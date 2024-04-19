Канчельскис ответил, чем Лига чемпионов лучше РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис сравнил Лигу чемпионов и РПЛ.

«В плей-офф Лиги чемпионов российским клубам сейчас делать нечего. Даже если бы нас не отстранили и каким-то чудом кто-то туда попал, вылетели бы в первом раунде.

В плей-офф ЛЧ в пять раз более скоростной футбол, чем в РПЛ. Там команды носятся все 90 минут. А в РПЛ дай бог 10-15 минут на высоком темпе поиграют и устанут», – сказал Канчельскис.