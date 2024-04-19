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    Канчельскис ответил, чем Лига чемпионов лучше РПЛ

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис сравнил Лигу чемпионов и РПЛ.

    «В плей-офф Лиги чемпионов российским клубам сейчас делать нечего. Даже если бы нас не отстранили и каким-то чудом кто-то туда попал, вылетели бы в первом раунде.

    В плей-офф ЛЧ в пять раз более скоростной футбол, чем в РПЛ. Там команды носятся все 90 минут. А в РПЛ дай бог 10-15 минут на высоком темпе поиграют и устанут», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.04.2024 23:08
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    Комментарии (1)
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    kirdykprishel
    1713560254
    Всю правду матку дал .
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