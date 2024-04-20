Павлюченко спрогнозировал победителя Лиги чемпионов

Роман Павлюченко рассказал, чьей победы ожидает в Лиге чемпионов-2023/24.
Его прогноз – в финале сыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия».
– Когда смотрел «Манчестер Сити» – «Реал», я сказал, кто из них выиграет, тот возьмeт Лигу чемпионов. Получается, «Реал».
– Какая команда будет противостоять им в финале?
– По тому, как «Боруссия» сыграла с «Атлетико», то я вижу «Боруссию» в финале.
«ПСЖ» мне вообще не понравился ни в первом матче 1/4 финала, ни во втором. Но у них Мбаппе может хет-трик забить.
В общем, тяжело давать прогноз. Непредсказуемый турнир.
- Соперником «Реала» в 1/2 финала будет «Бавария».
- Финал ЛЧ состоится 1 июня в Лондоне на «Уэмбли».