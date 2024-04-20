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    Павлюченко спрогнозировал победителя Лиги чемпионов

    Роман Павлюченко рассказал, чьей победы ожидает в Лиге чемпионов-2023/24.

    Его прогноз – в финале сыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия».

    – Когда смотрел «Манчестер Сити» – «Реал», я сказал, кто из них выиграет, тот возьмeт Лигу чемпионов. Получается, «Реал».

    – Какая команда будет противостоять им в финале?

    – По тому, как «Боруссия» сыграла с «Атлетико», то я вижу «Боруссию» в финале.

    «ПСЖ» мне вообще не понравился ни в первом матче 1/4 финала, ни во втором. Но у них Мбаппе может хет-трик забить.

    В общем, тяжело давать прогноз. Непредсказуемый турнир.

    • Соперником «Реала» в 1/2 финала будет «Бавария».
    • Финал ЛЧ состоится 1 июня в Лондоне на «Уэмбли».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1713605858
    Сколько людей столько и мнений. Мне например ПСЖ понравился , а Мбаппе был чуть ли не "слабейшим звеном" в обоих матчах. Реал на опыте, на везении прошёл. Болел за него , но надо признать Сити был лучше. В Баварию не верю, с Тухелем это сплошное мучение. Будем смотреть.
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