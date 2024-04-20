Павлюченко спрогнозировал победителя Лиги чемпионов

Роман Павлюченко рассказал, чьей победы ожидает в Лиге чемпионов-2023/24.

Его прогноз – в финале сыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия».

– Когда смотрел «Манчестер Сити» – «Реал», я сказал, кто из них выиграет, тот возьмeт Лигу чемпионов. Получается, «Реал».

– Какая команда будет противостоять им в финале?

– По тому, как «Боруссия» сыграла с «Атлетико», то я вижу «Боруссию» в финале.

«ПСЖ» мне вообще не понравился ни в первом матче 1/4 финала, ни во втором. Но у них Мбаппе может хет-трик забить.

В общем, тяжело давать прогноз. Непредсказуемый турнир.