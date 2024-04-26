В «Пари НН» отреагировали на нецензурную критику Корнеева в адрес клуба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил Игорю Корееву. Бывший тренер сборной России ранее нецензурно выразился в эфире «Матч ТВ», говоря о команде из Нижнего Новгорода.

«Ничего случайного не существует. Все кому-то, значит, надо. Я не понимаю, почему это происходит в студии федерального телеканала. Юрана за его опоссумов дисквалифицировали, а федеральный канал позволяет себе такое.

Даже не берусь комментировать слова уважаемого спортсмена. Я его искренне уважаю и считаю, что он много достиг. Не важно, кто в спорте: Юран, те, кто был раньше, кто сейчас. Они имеют право на эмоции. Но федеральный телеканал на это права не имеет. Считаю, что это не совсем правильно.

Не прошу извинений ни по отношению к клубу, ни по отношению к себе, ни по отношению к 3,2 миллиона нижегородцев, которые стоят за клубом. Просить извинения – удел слабых людей. А мы не слабые люди», – сказал Мелик-Гусейнов.

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