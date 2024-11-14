Роналдо подписался на россиянина из «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский сообщил, что на него подписался экс-игрок сборной Бразилии Роналдо.

– Я через [сестру-теннисистку] Аню еще и с Роналдо познакомился. В детстве за ним постоянно следил. У нас почти в одно и то же число день рождения. Мне очень нравился Роналдо. И тут он на меня подписывается! Я думаю: «Ничего себе!». У него 30 миллионов подписчиков.

Я ему сразу написал: «Спасибо за подписку! С детства смотрел на вашу игру. Спасибо за эти эмоции. Здоровья!». Он сначала ничего не ответил. Но спустя три месяца ответил: «Спасибо большое!». То есть у нас с ним четыре сообщения есть.

– То есть ты с Роналдо на короткой ноге?

– Короче, если что, да,

Роналдо брал «Золотой мяч».

Анна Калинская – 14-я ракетка мира.

31-летний Калинский в «Пари НН» с 2020 года.

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