«Пари НН» выставил на трансфер восьмерых игроков

«Пари НН» хочет избавиться от восьми футболистов. Их выставили на трансфер.

«Вот условия по их уходу почти дословно.

1) Зе Турбо: цена 300-400 тысяч евро, зарплата 30 тысяч евро в месяц;

2) Матео Стаматов: 150-200, 22;

3) Николоз Кутателадзе: «договоримся», 8;

4) Дмитрий Живоглядов: «договоримся», 20;

5) Дмитрий Тихий: «договоримся», 20;

6) Кирилл Гоцук: «договоримся», 18;

7) Николай Калинский: 150-200, 15;

8) Максим Шнапцев: «договоримся», 5.

Самих игроков об этом не уведомили, просто замутили рассылку с предложением широкой группе агентов в соцсетях. Удивляет отсутствие в списке Валерия Царукяна и Кирилла Глущенкова.

Этих двоих новое руководство в предварительном общении с титульным спонсором клуба обозначало как слабых – мол, это ошибка селекции. При этом в списке оказались Стаматов, Гоцук, Тихий и Калинский, против ухода которых выступает главный тренер Саша Илич», – написал источник.