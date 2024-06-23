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    «Пари НН» выставил на трансфер восьмерых игроков

    «Пари НН» хочет избавиться от восьми футболистов. Их выставили на трансфер.

    «Вот условия по их уходу почти дословно.

    1) Зе Турбо: цена 300-400 тысяч евро, зарплата 30 тысяч евро в месяц;

    2) Матео Стаматов: 150-200, 22;

    3) Николоз Кутателадзе: «договоримся», 8;

    4) Дмитрий Живоглядов: «договоримся», 20;

    5) Дмитрий Тихий: «договоримся», 20;

    6) Кирилл Гоцук: «договоримся», 18;

    7) Николай Калинский: 150-200, 15;

    8) Максим Шнапцев: «договоримся», 5.

    Самих игроков об этом не уведомили, просто замутили рассылку с предложением широкой группе агентов в соцсетях. Удивляет отсутствие в списке Валерия Царукяна и Кирилла Глущенкова.

    Этих двоих новое руководство в предварительном общении с титульным спонсором клуба обозначало как слабых – мол, это ошибка селекции. При этом в списке оказались Стаматов, Гоцук, Тихий и Калинский, против ухода которых выступает главный тренер Саша Илич», – написал источник.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (1)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1719150555
    Это половина основного состава. Кем играть собираются?
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