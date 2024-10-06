Калинский из «Пари НН» станет шурином лучшего теннисиста в мире – сестру Николая называют секс-символом тенниса

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский вскоре станет шурином первой ракетки мира Янника Синнера.

Итальянский теннисист сделал предложение сестре Николая Анне, которая тоже теннисистка. Это произошло в США в сентябре – девушка ответила согласием.

Синнер и Калинская встречаются с мая.

Калинскую называют секс-символом мирового тенниса. Ее фото можно увидеть здесь.

Ранее Анна встречалась с австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

31-летний Калинский выступает за «Пари НН» с 2020 года.

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