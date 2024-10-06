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    • Калинский из «Пари НН» станет шурином лучшего теннисиста в мире – сестру Николая называют секс-символом тенниса

    Калинский из «Пари НН» станет шурином лучшего теннисиста в мире – сестру Николая называют секс-символом тенниса

    Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский вскоре станет шурином первой ракетки мира Янника Синнера.

    Итальянский теннисист сделал предложение сестре Николая Анне, которая тоже теннисистка. Это произошло в США в сентябре – девушка ответила согласием.

    Синнер и Калинская встречаются с мая.

    • Калинскую называют секс-символом мирового тенниса. Ее фото можно увидеть здесь.
    • Ранее Анна встречалась с австралийским теннисистом Ником Кирьосом.
    • 31-летний Калинский выступает за «Пари НН» с 2020 года.

    Фото: © Matthew Stockman / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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    Источник: Corriere dello Sport

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