Сестра Калинского вышла в 1/4 финала Australian Open – ее называют секс-символом мирового тенниса

Сестра полузащитника «Пари НН» Николая Калинского Анна пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. В 1/8 финала 25-летняя девушка обыграла в двух сетах итальянку Ясмине Паолини (6:4, 6:2).

В четвертьфинале уроженка Москвы сыграет либо с китаянкой Чжэн Циньвэнь, либо с француженкой Осеан Доден.

Калинскую называют секс-символом мирового женского тенниса. Ранее она встречалась с австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

Калинская впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Анна – 75-я ракетка мира. Высшая позиция в рейтинге у нее была в сентябре 2022 года – 51-е место.

Титулов в одиночном разряде на элитном уровне женского мирового тенниса у Калинской нет.

Фото: соцсети Анны Калинской