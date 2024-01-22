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    • Сестра Калинского вышла в 1/4 финала Australian Open – ее называют секс-символом мирового тенниса

    Сестра Калинского вышла в 1/4 финала Australian Open – ее называют секс-символом мирового тенниса

    Сестра полузащитника «Пари НН» Николая Калинского Анна пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. В 1/8 финала 25-летняя девушка обыграла в двух сетах итальянку Ясмине Паолини (6:4, 6:2).

    В четвертьфинале уроженка Москвы сыграет либо с китаянкой Чжэн Циньвэнь, либо с француженкой Осеан Доден.

    Калинскую называют секс-символом мирового женского тенниса. Ранее она встречалась с австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

    • Калинская впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.
    • Анна – 75-я ракетка мира. Высшая позиция в рейтинге у нее была в сентябре 2022 года – 51-е место.
    • Титулов в одиночном разряде на элитном уровне женского мирового тенниса у Калинской нет.

    Фото: соцсети Анны Калинской

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    Mirak92
    1705916282
    Обычная.
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    slavutiq70
    1705925298
    Везде ***** одни символы ...
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    Купа Купыч
    1705927251
    Сёк-символ это сестры Уильямс.
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