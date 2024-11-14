Царукян допустил чемпионство «Пари НН»

Игрок «Пари НН» Валерий Царукян не исключил чемпионство своей команды.

– Не кажется, что сила «Зенита» постепенно спадает? Конкуренты играют с ними на равных.

– Это же футбол, «Манчестер Сити», «Барса», «Реал» тоже проигрывают. Конечно, и «Зенит» будет проигрывать. Не постоянно же быть чемпионами. Может быть, в конце опять выиграют золото. Никто не знает, как будет. Может быть, «Пари НН» станет чемпионом.

«Пари НН» идет в РПЛ 10-м.

Команда в лиге с 2021 года.

«Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.

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