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    Царукян допустил чемпионство «Пари НН»

    Игрок «Пари НН» Валерий Царукян не исключил чемпионство своей команды.

    – Не кажется, что сила «Зенита» постепенно спадает? Конкуренты играют с ними на равных.

    – Это же футбол, «Манчестер Сити», «Барса», «Реал» тоже проигрывают. Конечно, и «Зенит» будет проигрывать. Не постоянно же быть чемпионами. Может быть, в конце опять выиграют золото. Никто не знает, как будет. Может быть, «Пари НН» станет чемпионом.

    • «Пари НН» идет в РПЛ 10-м.
    • Команда в лиге с 2021 года.
    • «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1731591540
    ...шо за цурукаку вы в НН там курите?...
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    FRZZ
    1731592006
    Окуел армяшка...
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    Интерес
    1731593293
    ...и прослезился!А потом ушёл в запой.Хоть бы к первому туру второго круга(и очередному поражению)очухался...
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    The only one
    1731593502
    Все может быть. До конца тысячелетия ещё далеко...
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    Cleaner
    1731598066
    Царукян, Пари НН может стать чемпионом Армении. Другого чемпионства у новгородцев не будет...)))
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