Максименко рассказал о своей реакции на увольнение Амарала

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, что опешил, когда узнал об увольнении Томаша Амарала с поста спортивного директора клуба.

– C Амаралом удалось попрощаться?

– После игры с «Акроном» он нам сказал, что решение принято. Поблагодарил всех за работу. Я сразу же в сборную уехал, но на днях напишу ему.

– Многие удивились, как резко он покинул команду.

– Это была и для нас неожиданность. Я опешил, потому что нигде не проскакивала информация, что такое может случиться. Никто и не думал о его уходе.

«Спартак» объявил об уходе Амарала 10 ноября. Он работал на посту спортивного директора клуба с начала года.

По данным журналиста Ивана Карпова, москвичам на замену были предложены Игли Таре, работавший в «Лацио» и Марио Бранко из «Фенербахче».

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