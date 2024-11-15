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    • Максименко рассказал о своей реакции на увольнение Амарала

    Максименко рассказал о своей реакции на увольнение Амарала

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, что опешил, когда узнал об увольнении Томаша Амарала с поста спортивного директора клуба.

    – C Амаралом удалось попрощаться?

    – После игры с «Акроном» он нам сказал, что решение принято. Поблагодарил всех за работу. Я сразу же в сборную уехал, но на днях напишу ему.

    – Многие удивились, как резко он покинул команду.

    – Это была и для нас неожиданность. Я опешил, потому что нигде не проскакивала информация, что такое может случиться. Никто и не думал о его уходе.

    • «Спартак» объявил об уходе Амарала 10 ноября. Он работал на посту спортивного директора клуба с начала года.
    • По данным журналиста Ивана Карпова, москвичам на замену были предложены Игли Таре, работавший в «Лацио» и Марио Бранко из «Фенербахче».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии (2)
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    zigbert
    1731666265
    Удивляться тут нечему к этому уже привыкли.
    Ответить
    ...уефан
    1731666724
    ...большие пацаны сдали мелкого и слили на него весь криминал, убедив что по малолетству дело до суда не дойдет, вручив ему килограмм "Гулливерок" на прощание...
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