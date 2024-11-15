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    • Некоторые игроки Брунея попали в сборную из-за дружбы с президентом федерации и ради поддержки спонсоров

    Некоторые игроки Брунея попали в сборную из-за дружбы с президентом федерации и ради поддержки спонсоров

    Появились новые подробности о составе сборной Брунея на матч с Россией.

    По информации «СЭ», некоторые игроки попали в национальную команду из-за дружбы с президентом федерации Фейсалом Юссофом и ради поддержки спонсоров.

    «Линия защиты представлена футболистами основной сборной. Вафи Аминуддин не играл весь прошлый сезон из-за травмы колена. Половина полузащитников новые. То же самое касается и линии нападения.

    Вратарей, которые приехали в Россию, можно назвать третьим и четвертым выбором в сборной. Все из-за того, что основной голкипер только-только женился, а второй в отпуске.

    Голкипер Азиз Элиас, например, выступает за клуб ДПММ до 20 лет. Он вызван в сборную впервые. В стране есть более хорошие вратари.

    Скорее всего, некоторые новички сборной были навязаны президентом федерации. Возможно, они являются сыновьями потенциальных спонсоров или что-то в этом роде.

    Футболисты, которым за 35? Некоторые из них – друзья президента. Сборная была обновлена, но президент вернул обратно возрастных футболистов.

    Вообще, у всех игроков есть вторая работа либо же они являются студентами», – сообщил источник.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    Цугундeр
    1731681690
    Для нас сие ..тоже не внове.)
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    DeStar
    1731682898
    ну конечно трэш полный. мало того что сборная дно ,так и отношение еще днищенское. слабого соперника в нынешних реалиях понять можно, но вот такой подход... уж сыграли бы вон сборной против белоруского клуба, там как раз сезон через 2 тура все, разорвали бы какой динамо брест и то интереснее соперник
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1731683559
    И за это мы сами заплатили, позоримся дальше. Осталось только ничью скатать, во будет веселуха
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    Garrincha58
    1731684747
    цирк! цирк! цирк!
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