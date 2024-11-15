Некоторые игроки Брунея попали в сборную из-за дружбы с президентом федерации и ради поддержки спонсоров

Появились новые подробности о составе сборной Брунея на матч с Россией.

По информации «СЭ», некоторые игроки попали в национальную команду из-за дружбы с президентом федерации Фейсалом Юссофом и ради поддержки спонсоров.

«Линия защиты представлена футболистами основной сборной. Вафи Аминуддин не играл весь прошлый сезон из-за травмы колена. Половина полузащитников новые. То же самое касается и линии нападения.

Вратарей, которые приехали в Россию, можно назвать третьим и четвертым выбором в сборной. Все из-за того, что основной голкипер только-только женился, а второй в отпуске.

Голкипер Азиз Элиас, например, выступает за клуб ДПММ до 20 лет. Он вызван в сборную впервые. В стране есть более хорошие вратари.

Скорее всего, некоторые новички сборной были навязаны президентом федерации. Возможно, они являются сыновьями потенциальных спонсоров или что-то в этом роде.

Футболисты, которым за 35? Некоторые из них – друзья президента. Сборная была обновлена, но президент вернул обратно возрастных футболистов.

Вообще, у всех игроков есть вторая работа либо же они являются студентами», – сообщил источник.

Россия примет Бруней сегодня в Краснодаре.

Товарищеский матч начнется в 19:00 мск.

«Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

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