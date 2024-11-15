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    • Хавбек сборной Брунея: «Не знаю, зачем Россия нас пригласила – постараемся не пропустить больше 7-8 голов»

    Хавбек сборной Брунея: «Не знаю, зачем Россия нас пригласила – постараемся не пропустить больше 7-8 голов»

    Полузащитник сборной Брунея Азван Салех поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией.

    – Какая самая сильная сборная, против которой вы играли?

    – В Европе? Мы впервые выйдем против европейской сборной. Мы играли против команд с Ближнего Востока. Саудовская Аравия – самая сильная.

    – Насколько сложно было против Саудовской Аравии?

    – Это намного более высокий уровень по сравнению с нами. А теперь – Россия. Нам предстоит хороший опыт.

    Большинство игроков в восторге от возможности сыграть с Россией. Это же вообще наш первый матч в Европе.

    – Вы не боитесь?

    – Лично я – нет (смеется). Это же такие же 11 футболистов. Но не могу сказать про молодых ребят. Верю, что игра доставит им радость.

    Мы не надеемся победить, но хотим провести хороший матч и получить большой опыт против одной из самых сильных команд в Европе.

    – Как вы думаете, сможете забить хотя бы один гол?

    – (Смеется) Надеюсь!

    – То есть даже счет 0:7 или 0:8 не расстроит?

    – Это все равно будет хороший опыт. Россия – сильная команда, у вас сильная лига и игроки. Но постараемся не пропустить больше семи или восьми. Просто хотим провести хороший матч.

    – Вы понимаете, зачем сборная России пригласила вас сыграть товарищеский матч?

    – (Улыбается) Я не знаю. (Смеется). Я не знаю, почему они позвали нас, маленькую-маленькую страну из Азии. Но для меня и других игроков – это большой восторг, возможность сыграть с Россией. Впервые в Европе.

    • Россия примет Бруней в пятницу в Краснодаре.
    • Товарищеский матч начнется в 19:00 мск.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Спортс’’

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    Комментарии (1)
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    Октавиус
    1731619235
    Карпин на 5-м месте в списке лучших бомбардиров сборной России, отстает от Зюбы и Кержа на каких-то 13 голов, можно для начала выйти сыграть с Брунеем, оформить пента-трик и сместить Павлюченко с 4-го места, а дальше с такими соперниками ВГ постепенно выйдет в лидеры. Это будет лучший ответ на нытье зюбы))
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