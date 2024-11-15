Хавбек сборной Брунея: «Не знаю, зачем Россия нас пригласила – постараемся не пропустить больше 7-8 голов»

Полузащитник сборной Брунея Азван Салех поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией.

– Какая самая сильная сборная, против которой вы играли?

– В Европе? Мы впервые выйдем против европейской сборной. Мы играли против команд с Ближнего Востока. Саудовская Аравия – самая сильная.

– Насколько сложно было против Саудовской Аравии?

– Это намного более высокий уровень по сравнению с нами. А теперь – Россия. Нам предстоит хороший опыт.

Большинство игроков в восторге от возможности сыграть с Россией. Это же вообще наш первый матч в Европе.

– Вы не боитесь?

– Лично я – нет (смеется). Это же такие же 11 футболистов. Но не могу сказать про молодых ребят. Верю, что игра доставит им радость.

Мы не надеемся победить, но хотим провести хороший матч и получить большой опыт против одной из самых сильных команд в Европе.

– Как вы думаете, сможете забить хотя бы один гол?

– (Смеется) Надеюсь!

– То есть даже счет 0:7 или 0:8 не расстроит?

– Это все равно будет хороший опыт. Россия – сильная команда, у вас сильная лига и игроки. Но постараемся не пропустить больше семи или восьми. Просто хотим провести хороший матч.

– Вы понимаете, зачем сборная России пригласила вас сыграть товарищеский матч?

– (Улыбается) Я не знаю. (Смеется). Я не знаю, почему они позвали нас, маленькую-маленькую страну из Азии. Но для меня и других игроков – это большой восторг, возможность сыграть с Россией. Впервые в Европе.

Россия примет Бруней в пятницу в Краснодаре.

Товарищеский матч начнется в 19:00 мск.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов