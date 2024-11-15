Глава Футбольной ассоциации Брунея не знает Карпина: «Увы, не слышал»

Президент Брунейской футбольной ассоциации Фейсал Юсофф смог вспомнить только одного российского футболиста.

– Кого вы знаете из российских футболистов?

– Ох, ну и вопрос (смеется). Я помню одного парня, он полузащитник, плеймейкер. Как же его имя?..

– Алексей Миранчук, Александр Головин?

– Нет‑нет, он играл достаточно давно.

– Андрей Аршавин?

– Аршавин, да! Он один из лучших футболистов сборной России! Он многое сделал в свое время для того, чтобы ваша команда забралась на самый верх.

А если говорить о нынешней сборной России, мне трудно следить за ней из‑за санкций ФИФА. Персонально за футболистами не слежу, но вижу и понимаю, во что играет ваша сборная.

Вы играете как в Бразилии, но более систематически, оттачиваете футбол, делаете все красиво. Также видно, что у игроков сборной России есть сильные индивидуальные навыки.

Я и правда считаю, что российская команда очень сильна, пусть и не играет официальные матчи. И мои слова искренние, я так говорю не просто из‑за уважения к России.

– А знаете ли главного тренера Валерия Карпина?

– Увы, не слышал.

– В свое время он был одним из лучших футболистов Испании, был лидером «Реал Сосьедад», «Сельты».

– С российским паспортом?

– Да.

– Это очень достойно.

Россия примет Бруней сегодня в Краснодаре.

Товарищеский матч начнется в 19:00 мск.

«Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

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