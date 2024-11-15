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    • Глава Футбольной ассоциации Брунея не знает Карпина: «Увы, не слышал»

    Глава Футбольной ассоциации Брунея не знает Карпина: «Увы, не слышал»

    Президент Брунейской футбольной ассоциации Фейсал Юсофф смог вспомнить только одного российского футболиста.

    – Кого вы знаете из российских футболистов?

    – Ох, ну и вопрос (смеется). Я помню одного парня, он полузащитник, плеймейкер. Как же его имя?..

    Алексей Миранчук, Александр Головин?

    – Нет‑нет, он играл достаточно давно.

    – Андрей Аршавин?

    – Аршавин, да! Он один из лучших футболистов сборной России! Он многое сделал в свое время для того, чтобы ваша команда забралась на самый верх.

    А если говорить о нынешней сборной России, мне трудно следить за ней из‑за санкций ФИФА. Персонально за футболистами не слежу, но вижу и понимаю, во что играет ваша сборная.

    Вы играете как в Бразилии, но более систематически, оттачиваете футбол, делаете все красиво. Также видно, что у игроков сборной России есть сильные индивидуальные навыки.

    Я и правда считаю, что российская команда очень сильна, пусть и не играет официальные матчи. И мои слова искренние, я так говорю не просто из‑за уважения к России.

    – А знаете ли главного тренера Валерия Карпина?

    – Увы, не слышал.

    – В свое время он был одним из лучших футболистов Испании, был лидером «Реал Сосьедад», «Сельты».

    – С российским паспортом?

    – Да.

    – Это очень достойно.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1731670842
    Главный тренер будущего соперника сборной России(в следующую техническую паузу)-сборной "Императорских пингвинов",вообще не слышал о России ничего,но играть готов,если все расходы РФС оплатит.
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    ...уефан
    1731672227
    ...сами пригласили, сами заплатили. Сами теперь опарафинили. Я бы на его месте встречный вопрос задал - "Кого считают россияне лучшими ц.з. в сборной Брунея со времён её создания?"...
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