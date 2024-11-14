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    • Черданцев считает, что Карпин специально «гадит» Дзюбе, не давая забить рекордный гол за сборную

    Черданцев считает, что Карпин специально «гадит» Дзюбе, не давая забить рекордный гол за сборную

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил желание Артема Дзюбы забить рекордный гол за сборную России.

    • Сборная России 15 ноября сыграет в Краснодаре с командой Брунея, 19 ноября проведет матч в Волгограде с Сирией.
    • Дзюба делит с Александром Кержаковым лидерство по числу голов за сборную России – у обоих по 30 мячей.
    • Артема не было в сборной с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Валерий Карпин.

    «Ситуация с рекордом Дзюбы – это чисто личная история. Если бы я был тренером и дружил с Дзюбой, я бы, конечно, его позвал. Это сложный момент.

    Здесь все зависит от взаимоотношений конкретных людей. Хочешь подгадить – можно не вызывать.

    Были бы у Карпина терки с Кержаковым – можно было бы его сместить с первого места», – сказал Черданцев на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.11.2024 23:29
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1731617100
    Кому важна эта статистика, как сравнивать ценность голов, это невозможно. Зюба настучал всяким сан маринкам и низкорослым арабам, и что ? Статистика это последнее прибежище проф непригодного тв болота)
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    VVM1964
    1731619521
    А кому нужны такие рекорды ??? !!!.... Что у нас стало с менталитетом, если уже на этом уровне сожалеем, что не удается фикцию соорудить и мнимыми достижениями себе памятник воздвигнуть !!! (((((((((((((((((((((...
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