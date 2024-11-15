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    Овчинников – о «Спартаке»: «Мифическая контора»

    Валерий Овчинников ответил на вопрос о возможном возвращении Станислава Черчесова в «Спартак» в случае увольнения из сборной Казахстана.

    «Спартак» – это мифическая контора. Никто не угадает, кто туда может вернуться, а кто вылететь оттуда.

    Там руководство довольно интересное. Пока я не вижу предпосылок, чтобы Черчесова пригласили в «Спартак», – заявил Овчинников.

    • У Казахстана при Черчесове 0 побед и 0 забитых голов.
    • Сборная досрочно вылетела в низший дивизион Лиги наций.
    • Черчесову положен 1 миллион евро компенсации в случае отставки.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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