Овчинников – о «Спартаке»: «Мифическая контора»

Валерий Овчинников ответил на вопрос о возможном возвращении Станислава Черчесова в «Спартак» в случае увольнения из сборной Казахстана.

«Спартак» – это мифическая контора. Никто не угадает, кто туда может вернуться, а кто вылететь оттуда.

Там руководство довольно интересное. Пока я не вижу предпосылок, чтобы Черчесова пригласили в «Спартак», – заявил Овчинников.

У Казахстана при Черчесове 0 побед и 0 забитых голов.

Сборная досрочно вылетела в низший дивизион Лиги наций.

Черчесову положен 1 миллион евро компенсации в случае отставки.

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